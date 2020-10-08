"تاسي" ينهي جلسته فوق مستوى 8400 نقطة للمرة الأولى منذ يناير ويمحو خسائر 2020

أنهى سوق الأسهم السعودية جلسة اليوم على ارتفاع ليتجاوز حاجز 8400 نقطة للمرة الأولى منذ يناير الماضي، وبذلك يمحو المؤشر العام جميع خسائر العام الحالي.



وسجلت كل من أسهم سابك وكهرباء السعودية أعلى مستوى في نحو 6 أشهر، بعدما صعدت بنحو 3.5 في المائة و 3.3 في المائة على التوالي، حيث دعمت من حركة السوق خلال جلسة اليوم.



كذلك ارتفع سهم أرامكو السعودية بنحو 0.6 في المائة، فيما قفز المواساة بنحو 9.2 في المائة ليسجل السهم أعلى مستوى منذ إدراجه.



في حين نجد تراجع لأسهم مصرف الراجحي وبنحو 0.6 في المائة، كذلك جبل عمر 2.4 في المائة، والبنك السعودي الفرنسي المنخفض 1.2 في المائة، وهم الأكثر تأثر على حركة المؤشر العام.



وتباين أداء القطاعات في جلسة اليوم، حيث تصدر قطاع الرعاية الصحية المكاسب بعد صعوده 4 في المائة، تلاه تجزئة الأغذية 34 في المائة، ثم المرافق العامة المرتفع 3 في المائة.



في حين تصدر قطاع تطوير العقارات التراجعات نحو 1.2 في المائة، تلاه قطاع الأدوية 0.4 في المائة، ثم الصناديق العقارية "ريت" المتراجعة بشكل طفيف.





وأنهى السوق تداولات جلسة اليوم عند 8412 نقطة مسجلا ارتفاع بمقدار 54 نقطة أو ما يعادل 0.64 في المائة، وحول التداولات، فقد بلغت بنهاية التعاملات نحو 11.3 مليار ريال، وسط تداول 436.5 مليون سهم.





وحول الأسهم الأكثر صعودا في السوق خلال جلسة اليوم ، فقد صعدت أسهم أنعام القابضة بالحد الأعلى ، تلاه المواساة 9.2 في المائة والخليجية للتأمين 5.8 في المائة، وذلك من بين 107 شركات تداول أسهمها بالمنطقة الخضراء.



في المقابل، هبطت أسهم 80 شركة، تصدرها وفرة 3.2 في المائة، ثم البحر الأحمر 2.7 في المائة، بالإضافة إلى أسهم شركة جبل عمر والمتراجعة 2.4 في المائة.