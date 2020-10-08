تغريم "سيتي جروب" 400 مليون دولار بسبب مخالفاته المصرفية

قررت سلطات الرقابة المصرفية في الولايات المتحدة تغريم مجموعة سيتي جروب المصرفية العملاقة 400 مليون دولار بسبب مخالفاتها المصرفية، بحسب ما نشرت "الألمانية".

وأعلن مجلس الاتحاد الاحتياطي (البنك المركزي) الأمريكي ومكتب مراقب العملة في الولايات المتحدة مساء أمس الأربعاء الغرامة وقالا إن سيتي جروب تورطت "في مماسات مصرفية غير آمنة وغير عقلانية".

واتهم المجلس والمكتب مجموعة سيتي جروب بالتقصير في إدارة مجموعة واسعة من المخاطر والرقابة الداخلية والفشل في حل المشكلات التي تم تحديدها على مدى سنوات.

من ناحيتها قالت مجموعة سيتي جروب :"نشعر بخيبة أمل لآننا فشلنا في الوفاء بتوقعات الأجهزة الرقابية ونحن ملتزمون تماما بمعالجة الموضوعات التي تم تحديدها".

وبعد إعلان الغرامة سجل سهم سيتي جروب تراجعا طفيفا في تعاملات ما بعد إغلاق البورصة الأمريكية.

كانت سيتي جروب قد أعلنت في سبتمبر الماضي أن الرئيس التنفيذي مايكل كوربات سيتقاعد دفي فبراير المقبل لتحل محله جين فريزر لتكون أول سيدة ترأس مجموعة مصرفية كبرى في الولايات المتحدة.