"وول مارت" تحزم أغراضها وتغادر المملكة المتحدة

عندما وصلت شركة وول مارت إلى بريطانيا قبل 21 عاما، شعر المنافسون المحليون بالقلق من احتمال مواجهة أكبر بائع تجزئة في العالم.

وول مارت، هذه القوة العارمة التي لا يقف في طريقها شيء ـ مقرها في أركنسو ـ كانت في ذلك الوقت تفتح مساحة أرضيات جديدة كل عام كافية لاستيعاب كامل ممتلكات المتاجر في جيه سينزبري أو تيسكو، وكان وجودها يهدد بزعزعة سوق المملكة المتحدة بكفاءة خفض الأسعار نفسها المطبقة منذ فترة طويلة في معاقلها الأمريكية.

يتذكر تيري ليهي، الذي كان يدير في ذلك الوقت تيسكو، أكبر منافس لشركة أسدا: "كان أمرا مثيرا للقلق أن يظهر أكبر بائع تجزئة في العالم على حديقتك. كانوا خمسة أضعاف حجمنا".

في اليوم الذي تم فيه الإعلان عن استحواذ وول مارت على أسدا في 1999 - متفوقة على عرض منافس من كينج فيشر- خسرت أسهم شركة السوبر ماركت الأوروبية أكثر من أربعة مليارات دولار من القيمة السوقية، كما أشار لي سباركس، أستاذ دراسات البيع بالتجزئة في جامعة ستيرلنج.

لكن بعد عقدين من الزمان، فشلت وول مارت في تحقيق طموحاتها المبكرة. ومع أنه لا يمكن القول إن أسدا كانت كارثة بالنسبة للمجموعة الأمريكية - فهي تحتفظ بحصة تبلغ نحو 14.5 في المائة من سوق البقالة في المملكة المتحدة – إلا أن وول مارت فشلت في زحزحة تيسكو، وبدلا من ذلك تنافست مع سينزبري على المركز الثاني.

بعد محاولة مطولة من مجموعة وول مارت للتخلص من القسم التابع لها في المملكة المتحدة - بما في ذلك خطة تم منعها لدمج أسدا مع سينزبري - كشفت المجموعة النقاب عن صفقة بقيمة 6.8 مليار جنيه سترليني الجمعة لبيع القسم إلى مجموعة الأسهم الخاصة "تي دي آر كابيتال" واثنين من أصحاب المشاريع في لانكشاير، محسن وزبير عيسى.

ستحتفظ وول مارت بحصة أقلية من حقوق الملكية بحجم لم يكشف عنه في أسدا. قالت جوديث ماكينا، رئيسة شركة وول مارت إنترناشونال، إن الشركة "ستستمر في التعلم من أسدا"، التي يخطط أصحابها الجدد للإبقاء على روجر بيرنلي في منصب الرئيس التنفيذي.

أضافت: "عليك أن تقبل حقيقة أنه في بعض الأسواق يمكنك أن تكون أكثر نجاحا بحصة أصغر إذا كان لديك شركاء مناسبون".

بدت أسدا مناسبة تماما لشركة وول مارت في 1999. لم تقم السلسلة فقط بتلبية احتياجات الأسر ذات الدخل المنخفض والمتوسط مثل قريبتها في الولايات المتحدة، بل كان لديها أيضا نشاط تجاري كبير في المواد غير الغذائية، بما في ذلك خط ملابس جورج. وفي حين أن متاجرها كانت أصغر بكثير من متاجر وول مارت الضخمة في الولايات المتحدة، إلا أنها كانت أكبر بكثير من متاجر منافسيها في المملكة المتحدة.

كانت هناك أيضا أوجه تشابه ثقافي. كان اثنان من كبار التنفيذيين في أسدا، ألان لايتون وأرتشي نورمان، من المعجبين بوول مارت وكانا قبل الاستحواذ يقومان بنسخ ميزات مثل تعيين "موظفي ترحيب" على الأبواب للترحيب بالمتسوقين.

مع وجود موطئ قدم في ألمانيا، كان من المتوقع أن تستخدم وول مارت أسدا نقطة انطلاق لهجوم يشمل عموم أوروبا. وقد رحبت بها حكومة رئيس الوزراء البريطاني السابق توني بلير بأذرع مفتوحة، التي كانت مولعة بالحديث عن "سرقة بريطانيا" والحاجة إلى خفض الأسعار.

لكن على مر السنين تلاشت أسدا مقارنة بعمليات وول مارت في الأسواق الأكثر حيوية، مثل الصين والهند. اليوم، هذه السلسلة البريطانية، التي تضم 630 متجرا، هي مساهم صغير في المجموعة، حيث حققت مبيعات بقيمة 29 مليار دولار في العام المنتهي بنهاية كانون الثاني (يناير) 2020، مقارنة بإجمالي مجموعة وول مارت البالغ 520 مليار دولار.

قال أحد كبار التنفيذيين في قطاع البقالة: "أنموذج وول مارت الأساسي – المتمثل في تحطيم المنافسة من خلال الفروق الضخمة في الأسعار والمتاجر الضخمة خارج المدن - لم يتحقق في الواقع. هم أساؤوا فهم مدى صعوبة فتح متاجر كبيرة خارج المدينة في المملكة المتحدة".

قال البروفيسور سباركس إنه يعتقد أن وول مارت "اعتقدت أن نظام التخطيط يمكن أن يتوسع، حتى يتمكنوا من التوسع كما فعلوا في الولايات المتحدة. هذا لم يحدث، بالتالي كان عليهم شراء شيء ما بدلا من ذلك".

لكن منظمي المنافسة رفضوا اقتراحا في 2003 للاستحواذ على سيفوي، كان من شأنه أن يمنح أسدا مزيدا من النطاق والتعرض لجنوب إنجلترا. قال البروفيسور سباركس: "لو تمت هذه الصفقة، لكانوا قد شكلوا شركة تمثل تحديا كبيرا". في المقابل، عد كثيرون أن الاستحواذ على 146 متجرا لشركة نيتو في 2010 يعد مقابلا صغيرت باهظ الثمن.

مع وجود محفظة متاجر مائلة نحو شمال إنجلترا واسكتلندا وقاعدة عملاء واعية بالقيمة، تعرضت أسدا لظهور شركتي الخصم الألمانيتين، ألدي وليدل، اللتين جذبتا العملاء بالأسعار المخفضة ومئات من المتاجر الجديدة.

قال السير تيري إن أسدا "تميل إلى الاعتماد على الادعاء بأن أسعارها هي الأدنى. لقد أصبحوا نوعا ما يركزون على ميزة واحدة، وعندما جاءت شركتا الخصم وجردتا أسدا من هذه الميزة، لم يكن لديهم عرض خاص للعملاء".

وزاد صعود التسوق عبر الإنترنت من الضغط على أعمال أسدا غير الغذائية، بينما قال بعض المحللين إن فشلها في إنتاج منافس لخدمة تيسكو السريعة وسينزبري المحلية كان خطأ استراتيجيا.

نيل سوندرز، العضو المنتدب لتجارة التجزئة في شركة جلوبال ديتا GlobalData الاستشارية، يرى أن "الشركة فوتت الكثير من تلك الأسواق المحلية الملائمة التي تمكنت محال البقالة الأخرى من الاستفادة منها".

رفض آندي بوند، الذي أدار الشركة لمدة خمسة أعوام حتى 2010، فكرة أن وول مارت كانت مالكا متعجرفا. قال: "إنه اتحاد كونفدرالي للشركات بشكل فضفاض وليس هيكلا مقبوضا بإحكام. فكرة وجود قبضة من حديد في بنتونفيل، المقر الرئيس لشركة وول مارت، هي فكرة خاطئة. هم أرادوا إدارة محلية قوية".

حصلت وول مارت على ما مجموعه 1.8 مليار جنيه من أرباح الأسهم من أسدا وأعادت توزيع عدد من أفضل مديريها التنفيذيين في أماكن أخرى، على الرغم من أن بوند قال إنها لم تترك قط شركتها الفرعية تفتقر إلى رأس المال أو الإدارة. "أي إشارة إلى أنهم امتصوا أسدا إلى حد الجفاف هو خطأ تماما".

قالت ماكينا، من وول مارت، إن المتسوقين استفادوا من العقدين اللذين أمضتهما وول مارت في بريطانيا، وليس فقط من خلال الأسعار المنخفضة، مشيرة إلى أن النطاقات الموسعة في تجارة التجزئة في المملكة المتحدة هي "جزئيا نتيجة دخول وول مارت إلى السوق".

وول مارت سمحت لشركة أسدا بالعمل بنوع من الاستقلالية، واستخدمت نطاقها العالمي لتحقيق أسعار أفضل، واستوردت مبادرات مثل تكنولوجيا الشراء عبر الهاتف المحمول Scan and Go التي تم طرحها لأول مرة في شركة المستودعات الأمريكية، Sam’s Club.

قالت ماكينا إن وول مارت تعلمت من ملكيتها لشركة أسدا، خاصة عبر الإنترنت، حيث سوق المملكة المتحدة أكثر تطورا من الولايات المتحدة.

لكن المجموعة وضعت أنظارها منذ فترة طويلة بعيدا عن المملكة المتحدة، التي وصفتها ماكينا بأنها "واحدة من أكثر الأسواق تنافسية في العالم". في العام الماضي قال بريت بيجز، كبير الإداريين الماليين للمجموعة، إن حالة عدم اليقين بشأن "بريكست" أسهمت أيضا في سوق المملكة المتحدة "الصعبة".

تتمتع الاقتصادات الناشئة ذات الطبقات المتوسطة المتنامية بجاذبية أكبر. في الصين، تمتلك وول مارت نحو 400 متجر فعلي على الأرض ومشروع مشترك مع JD.com، إحدى أكبر شركات التجارة الإلكترونية في البلاد. استثمرت المجموعة أيضا مليارات الدولارات في الهند، حيث تسيطر على شركة البيع بالتجزئة القوية على الإنترنت، فليبكارت.

قال تشارلي أوشي، كبير محللي التجزئة في وكالة موديز: "يمكنك فقط نشر الأصول في عدد محدود من الأماكن والقيام بذلك بشكل فعال".

بالنسبة إلى السير تيري، يعد سجل وول مارت المتباين مع أسدا تذكرة أخرى بأن شركات التجزئة تواجه تحديات كبيرة عندما تغامر في الخارج.

انسحبت وول مارت من ألمانيا في 2006 بعد أن كافحت للتنافس مع ألدي وليدل واشتبكت مع نقابات العمال. واجهت تيسكو صعوبات عبر المحيط الأطلسي من نوع مختلف مع مبادرة Fresh & Easy سيئة الحظ على الساحل الغربي للولايات المتحدة.

ومع ذلك، لم تترك وول مارت المملكة المتحدة تماما وستحتفظ بمقعد في مجلس إدارة أسدا. أشارت ماكينا إلى أن حصة الأقلية التي ستحتفظ بها وول مارت في السلسلة البريطانية ليست مختلفة عن أسواقها الخارجية الأخرى، حيث تمتلك المجموعة أيضا هياكل ملكية بديلة.

قالت: "بدأنا في فهم الطريقة التي يتم بها ذلك، وهي المرونة في كيفية هيكلة الملكية في كل سوق. أعتقد أن هذه هي الحيلة حقا في تجارة التجزئة الدولية".