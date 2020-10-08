لتنمية عربية باقتصاد معرفي

جاءت دعوة كريستالينا جورجييفا مدير عام صندوق النقد الدولي، الخاصة بالحالة الاقتصادية العربية، متوافقة - في الواقع - مع ما هو مطلوب على الساحة العربية عموما. فبعض هذه الدول حقق قفزات نوعية على صعيد التنمية المستدامة، وحتمية التحول الاقتصادي، الذي يحاكي المستقبل مع المتغيرات، وبعض الدول الأخرى لا يزال يواجه مصاعب جمة في هذا المجال. والذي زاد من العقبات، تفشي وباء كورونا المستجد، الذي أثر بصورة خطيرة في الاقتصاد العالمي كله، ولا يزال هذا الاقتصاد يعاني تبعاته، في الوقت الذي ينتظر فيه العالم الفرصة السانحة لاحتواء الوباء في أقرب وقت ممكن.

والحقيقة، إن جميع الدول تحتاج إلى إعادة النظر في كثير من ثوابتها الاقتصادية في أعقاب تفشي كورونا، والآثار التي أحدثها على الساحة، وهذا ما تقوم به هذه الدول، بما فيها الدول المتقدمة، التي نالت الأزمة الاقتصادية منها بشكل خطير أيضا. على الساحة العربية، يتطلب الأمر العمل على ثلاثة محاور، وفي مقدمتها - بالطبع - الاقتصاد المعرفي، لما له من مميزات ومفاهيم جديدة، وذلك لتوفير فرص العمل، وتأمين التنمية بما يتوافق مع متطلبات المرحلة المقبلة. دون أن ننسى، أن أي قرارات على الصعيد الاقتصادي - الاجتماعي ستؤثر بأشكال مختلفة في حياة أكثر من 420 مليون عربي أعواما وعقودا مقبلة، وذلك وفق رؤية صندوق النقد الدولي.

بالطبع، التقدم نحو اقتصاد متطور في المنطقة العربية، سيؤهل أغلبية اقتصاد هذه المنطقة ليكون جزءا أصيلا من اقتصاد عالمي سريع التغير. ومن هنا، لا بد من التحرك الآن وبأسرع وتيرة ممكنة، للوصول إلى الحالة الإيجابية التي تمكن الاقتصاد العربي عموما، من أن يكون محورا متقدما على الساحة العالمية، ولا سيما أنه يتمتع بوجود أكثر من 400 مليون مستهلك. لا شك أن هناك فجوات رقمية كبيرة في أغلبية الدول العربية، ومن هنا تأتي الدعوات لسدها في أقرب وقت، خصوصا مع التحولات الرقمية العالمية الراهنة، التي فاجأت حتى الدول المتقدمة من فرط سرعة وتيرتها.

لكن هذا المجال يبقى واحدا من المجالات التي تتطلب التحرك القوي، من أجل مستقبل اقتصادي عربي أكثر مرونة وحضورا ومواءمة للمتغيرات عالميا. فالإنفاق الاجتماعي يمثل تحديا في أغلبية الدول العربية، وهو ما ترى المؤسسات الدولية ضرورة معالجته بما يكفل حلولا ناجعة بعيدة عن الصدمات أو أي شكل من الأشكال، التي تسبب الاضطراب الاقتصادي والاجتماعي. فمع الحراك التنموي، الذي يستهدف البناء الاقتصادي، يمكن الوصول إلى الأهداف المرجوة محليا وإقليميا وعالميا. وهناك المسألة الأهم في هذا المجال، وهي تلك المرتبطة بعملية التوظيف في أوساط الشباب والنساء، على حد سواء.

يضاف إلى ذلك، ضرورة أن تكون مشاريع التعليم والتأهيل متناسبة بصورة كبيرة مع المتطلبات التي تحتاج إليها أسواق العمل في هذا البلد أو ذاك. ولا شك في أن بعض الدول العربية، الذي حقق قفزات نوعية في هذا المجال، يحتاج إلى مزيد من العمل على صعيد التوظيف والتأهيل والتشغيل، من أجل استكمال البناء الاقتصادي، ولا بد أن يواكب المتغيرات العالمية عموما. إن التحديات التي تواجه العالم كبيرة في المرحلة المقبلة، وهي كذلك في المنطقة العربية، التي تحتاج - بالفعل - إلى حراك مضاعف على المديين المتوسط والطويل، من أجل أن تكون مستعدة لأي تغييرات أو تحولات. ومن هنا، فإن الإنفاق الاجتماعي، إضافة إلى الاقتصاد الرقمي، وتشغيل وتوظيف الشباب والنساء، محاور أساسية لأي استراتيجية تنموية عربية مقبلة، مع اختلاف المستويات والأوضاع بين اقتصاد عربي وآخر.