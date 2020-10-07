ملك البحرين يرحب برفع مستوى تمثيل مجلس التنسيق السعودي البحريني

رحب الملك حمد بن عيسى آل خليفة، ملك مملكة البحرين، بالقرار الصادر من مجلس الوزراء، بالتباحث مع الجانب البحريني لرفع مستوى التمثيل في مجلس التنسيق السعودي البحريني ليكون برئاسة وليي عهد البلدين.

ونوه ، بما يجمع بين مملكة البحرين والمملكة العربية السعودية من علاقات تاريخية راسخة ترتكز على دعائم قوية من الأخوة والرؤى والتفاهم والتنسيق المشترك التي صنعها ورسخها الأجداد بوحدة مواقفهم في مختلف الظروف مستندين إلى ما يجمعهم من أواصر متينة ومصيرٍ مشترك، ويتواصل العمل اليوم على نهجهم بالتلاحم ذاته لتأسيس ورسم ملامح إرث لمستقبل الأجيال القادمة عبر توطيد العلاقات التاريخية وترسيخها استراتيجيًا على مختلف الأصعدة.

من جانبه، جدد الأمير سلمان بن حمد آل خليفة، ولي العهد نائب القائد الأعلى النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء في مملكة البحرين الحرص على تحقيق رؤى وتطلعات جلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة، بتعزيز العلاقات بين البلدين من خلال مجلس التنسيق البحريني السعودي بما يسهم في زيادة ترسيخ العلاقات المميزة بين البلدين والشعبين الشقيقين على المستويات كافة، وتحقيق مستقبل أكثر ازدهاراً يلبي الطموح والتطلعات، مشيداً بما تحظى به العلاقات الأخوية الوثيقة بين البلدين من دعم واهتمام ملك البحرين وأخيه خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز.

وأشاد بالجهود الطيبة التي يقوم بها أخوه الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع من أجل تعزيز العلاقات المشتركة والدفع بها نحو أفق أوسع من التعاون والتنسيق الثنائي، مؤكداً تطلعه لمواصلة العمل بشكل أكبر من خلال مجلس التنسيق البحريني السعودي لتعزيز التكامل والتعاون في المجالات كافة بما يحقق مزيداً من الإنجازات والنتائج الإيجابية التي ينعكس أثرها على نماء وازدهار البلدين والشعبين الشقيقين.