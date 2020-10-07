أرامكو تراهن على النفط والبتروكيماويات واقتناص الفرص

دفع ركود الطلب على النفط الخام خلال جائحة فيروس كورونا شركات النفط إلى التفكير في إمكانية أن تكون سوق الوقود الأحفوري قد بلغت ذروتها وأن الوقت قد حان لنقلة عالمية جديدة في الطاقة.

غير أن مصادر بصناعة النفط ومحللين قالوا لرويترز إن أرامكو تعتقد أن بوسعها خفض الأسعار عن منافسيها ومواصلة تحقيق الربح حتى عندما تنخفض الأسعار وذلك لأن المملكة تملك نحو 20 في المئة من الاحتياطيات العالمية المؤكدة كما أن تكاليف الإنتاج تبلغ أربعة دولارات فحسب للبرميل.

وأضافت المصادر أن الشركة النفطية العملاقة تعدل، بهذا التركيز الجديد على النفط، خطط التوسع الطموح في أنشطة المنبع (التكرير والتسويق) وتهدف الآن إلى اقتناص أصول في مشروعات قائمة في أسواق رئيسية مثل الهند والصين بدلا من بناء معامل عملاقة باهظة الكلفة من البداية.

وقالت أرامكو في بيان لرويترز "نحن نتوقع أن يستمر نمو الطلب على النفط في الأجل البعيد تدفعه الزيادات السكانية والنمو الاقتصادي. وستدعم أنواع الوقود والمواد البتروكيماوية نمو الطلب .. والتكهن بذروة وشيكة في الطلب على النفط لا يتفق ببساطة مع واقع استهلاك النفط".

تقول مصادر مطلعة إن إمكانية أن يكون النفط الخام قد بلغ ذروته تجعل اتجاه السعودية أكبر الدول المصدرة للنفط في العالم لاستغلال احتياطياتها منه مادام ذلك بإمكانها لتوليد المال اللازم لتمويل الإصلاحات الاقتصادية السعودية.

ويخطط ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان لإنشاء صناعات جديدة لتقليل اعتماد المملكة على النفط وذلك من خلال رؤية المملكة 2030 الطموح الرامية لتنويع الموارد الاقتصادية.

وقال أحد المصادر لرويترز "سنعمل على التنويع لكن لن نقضي على صناعة النفط. وما دام بالإمكان تحقيق دخل أكبر منها فلم لا؟ خذ المال واستثمره في مجال آخر".

ولذا فما دام النفط معنا لنستخلص منه المزيد من المال إذا كان هذا مستطاعا".

كذلك قال محللون ومصادر اطلعت على خطط الشركة إن أرامكو تركز على كيفية ضخ كميات أكبر من وقود أنظف يخفض الانبعاثات الغازية المسببة للاحتباس الحراري بما يتيح لها فرصة أفضل في التنافس في وقت تعمل فيه الحكومات على تشديد قواعد الانبعاثات الكربونية.

وتبلغ الكثافة الكربونية لإنتاج أرامكو النفطي 10.1 كيلوجرام من ثاني أكسيد الكربون لكل برميل تنتجه من النفط، وهي الأدنى بين منافسيها، وتريد الشركة أن تخفض هذا المستوى عن ذلك الحد بنهاية العام الحالي.

وقالت أرامكو لرويترز "أولوياتنا هي الحفاظ على كثافتنا الكربونية المنخفضة وكلفة الإنتاج المنخفضة وفي الوقت نفسه تسليم إمدادات الطاقة التي يحتاجها العالم".

وأضافت الشركة أنها "تبحث سبل تقليل الانبعاثات من خلال التكنولوجيا مثل زيادة كفاءة المحركات وتركيبات وقود أفضل واستخلاص الكربون ... وتحويل ثاني أكسيد الكربون والهيدروكربونات إلى منتجات مفيدة".

وقالت أرامكو إن أحد الأمثلة على إمكانية استخدام المواد الهيدروكربونية في امدادات الهيدروجين تمثل في نقل شحنة من الأمونيا الزرقاء مؤخرا إلى اليابان لاستخدامها في توليد الكهرباء دون أي انبعاثات مضيفة أن ذلك يتحقق للمرة الأولى في العالم.

وتابعت "في هذا المثال، تمت أثناء العملية إعادة استخدام 50 طنا من ثاني أكسيد الكربون بعد استخلاصها في إنتاج الميثانول وتعزيز استخراج النفط".

وقالت المصادر إن أرامكو ستواصل أيضا تطوير موارد الغاز لديها بفضل ارتفاع الاحتياجات المحلية وطموحات المملكة أن تصبح مصدرا للغاز وكذلك بفعل خطط بيع حصص في بعض أصولها مثل نشاط شبكة الأنابيب المحلية.

وقال أمريتا سين الشريكة المؤسسة في إنرجي أسبكتس للأبحاث "سيظل هناك دائما مجال للنفط وسيفوز أقل مصادر الانبعاثات الكربونية. وستعود قوة أوبك في سوق النفط لا سيما لمن يمكنهم إنتاج النفط بأنظف وسيلة ممكنة وأرامكو السعودية ينطبق عليها هذا الوصف".

تكلفة منخفضة

مصادر مطلعة قالت إن خطة أرامكو لزيادة الطاقة الإنتاجية إلى 13 مليون برميل يوميا محورية لاستراتيجيتها إذ إنها تريد أن تكون جاهزة لاقتناص حصة أكبر من السوق عندما ينتعش الطلب.

وتقول المصادر والمحللون إن السعودية تحتاج أيضا للاستعداد للغموض المتوقع أن يكتنف أسعار النفط بعد وباء كوفيد-19 لضمان مواصلة خطط الإنفاق والإصلاحات الاقتصادية دون أن تتأثر إلى حد كبير بسعر النفط عند 40 أو 60 دولارا للبرميل.

والتفكير السائد في السعودية هو أنه ما دام من المتوقع أن تظل أسعار النفط منخفضة وربما تتأرجح حول 50 إلى 60 دولارا للبرميل لسنوات فمن المفترض أن تتدعم أسعار النفط بفعل إغلاق الحقول في مناطق مثل الولايات المتحدة التي ترتفع فيها كلفة إنتاج النفط.

وقال كريسيانيس كراستينز أحد المديرين ضمن فريق العاملين في فيتش للتصنيفات الائتمانية في الشرق الأوسط وأفريقيا "يمكن للسعودية بوصفها أقل المنتجين كلفة أن تشهد زيادة في الأحجام والحصة السوقية في السنوات المقبلة حتى إذا لم ينتعش الطلب العالمي على النفط ولم تنتعش الأسعار لأن من الطبيعي أن يؤدي نقص الاستثمار إلى تناقص الإنتاج في مناطق أخرى".

وسيواجه كل منتجي النفط حاجة مماثلة لتحقيق الاستفادة المالية من احتياطياتهم ومن استثمارات الطاقة قبل أن تفقد قيمتها. وبخلاف السعودية، سيعتمد اقتصاد أعضاء أوبك مثل فنزويلا والعراق وإيران اعتمادا كبيرا على النفط والغاز.

وقال بوب مكنالي مؤسس رابيدان إنرجي جروب "إذا فاجأت ذروة الطلب على النفط الرأي السائد بحدوثها بعد ذلك بكثير فإن أرامكو ستستفيد من حصة أعلى في السوق وقدرة إنتاجية احتياطية أكبر للتقليل من زيادة أخرى غير مرغوبة في الأسعار".

وأضاف "حتى إذا حدثت زيادة الطلب بسرعة، فإن الطلب على الخامات السعودية سينمو على الأرجح لأن الإنتاج في الدول صاحبة التكلفة الأعلى غير الأعضاء في مجموعة أوبك+ سينخفض بوتيرة أسرع بينما سيستمر اهتمام المملكة بإدارة الإمدادات لتحقيق استقرار الأسعار".

مراجعة قطاع المصب

أحد الجوانب الرئيسية الأخرى في استراتيجية أرامكو يتمثل في مراجعة التنظيم الإداري الجديد للتطوير المؤسسي الذي أنشأته الشركة في أغسطس آب الماضي لخطط الشركة ذات الكلفة الباهظة للاستحواذ على أصول في قطاع المصب أي التكرير والتوزيع.

وكانت أرامكو راهنت رهانات كبيرة على البتروكيماويات وعلى تكرير النفط كوسيلة للتخفيف من أثر تباطؤ في نمو الطلب على النفط.

غير أن المصادر قالت إنه هذه الصناعة ربما تكون على أعتاب ركود طويل الأجل تتطلع أرامكو الآن لشراء أصول يريد مستثمرون التخلص منها بدلا من إقامة مشروعات من الصفر.

فقد قالت المصادر لرويترز، مؤكدة تقارير سابقة، إن أرامكو أرجأت على سبيل المثال خططا لبناء مجمع للتكرير والبتروكيماويات باستثمارات تبلغ عشرة مليارات دولار مع شركة نورينكو الصينية العملاقة للصناعات الدفاعية في الصين.

لكن المصادر أضافت أن الشركة السعودية مهتمة بالاستثمار في مشروع آخر في الصين حيث ستشتري حصة في مصفاة ومجمع بتروكيماويات تشيجيانغ جنوبي شنغهاي ووضع يدها على منشأة لتخزين النفط.

ولم يتسن على الفور الاتصال بمسؤولين في شركة تشيجيانغ للبترول والبتروكيماويات للتعليق.

كذلك تحرص أرامكو على الاستثمار في الهند وتجري مباحثات مع شركة ريلاينس إندستريز الهندية لشراء حصة نسبتها 20 في المئة في نشاطها النفطي والكيماوي غير أن المفاوضات طالت حول سعر الصفقة.