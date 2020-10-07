نحو 36 مليون إصابة بكورونا في العالم.. ثلثها في أمريكا وأوروبا

أظهر إحصاء لرويترز أن أكثر من 35.86 مليون شخص أصيبوا بفيروس كورونا المستجد على مستوى العالم في حين وصل إجمالي عدد الوفيات جراء الإصابة به إلى مليون و47657 حالة.

وتم تسجيل إصابات بالفيروس في أكثر من 210 دول ومناطق منذ اكتشاف أولى حالات الإصابة في الصين في ديسمبر كانون الأول 2019.

وتصدرت الولايات المتحدة القائمة مسجلة سبعة ملايين و525313 إصابة في حين بلغ إجمالي الوفيات لديها 210968 حالة.

وجاءت الهند في المركز الثاني من حيث عدد المصابين مسجلة ستة ملايين و757131 حالة، وبلغ إجمالي الوفيات 104555 حالة.

وحلت البرازيل في المركز الثالث من حيث عدد المصابين مسجلة أربعة ملايين و969141 إصابة بينما بلغت الوفيات 147494 وهو ثاني أكبر عدد وفيات في العالم بعد الولايات المتحدة.

وجاءت روسيا في المركز الرابع من حيث عدد المصابين حيث سجلت مليون و248619 حالة، وبلغ إجمالي الوفيات 21865 حالة.

وسجلت في أوروبا أكثر من ستة ملايين إصابة مثبتة بفيروس كورونا المستجد منذ ظهور أولى الحالات في كانون الثاني/يناير في المنطقة، وفق تعداد أعدّته وكالة فرانس برس استناداً إلى مصادر رسمية الأربعاء عند الساعة 15,20 بتوقيت غرينتش.

وفي المجمل، سجّلت إصابة ستة ملايين و940 شخصا بالفيروس في أوروبا من بينها 237,716 وفاة. وسجل أكثرها في روسيا (1,248,619 إصابة و21865 وفاة) وإسبانيا (825,410 إصابة و32486 وفاة) وفرنسا (669,235 إصابة و32365 وفاة) وبريطانيا (530,113 إصابة و42445 وفاة).

وسجلت في أوروبا أكثر من 543,137 ألف إصابة جديدة في الأيام السبعة الماضية، أي بزيادة نسبتها 26 % بالمقارنة مع الأسبوع السابق (431,951). وارتفع عدد الوفيات المسجلة بنسبة 17 % لنفس الفترة، أي من 4765 إلى 5562.

هذا الارتفاع في الإصابات المسجلة يُفسَّر جزئياً بالزيادة الكبيرة جدا في عدد الاختبارات التي أجريت في بعض البلدان الأوروبية مثل فرنسا (أكثر من مليون اختبار في الأسبوع). وعلى الرغم من هذه الزيادة، فإن نسبة كبيرة من الحالات الأقل خطورة أو التي لا تظهر عليها أعراض قد لا تكون رصدت.

إلى ذلك قالت وزارة الصحة اليوم الأربعاء إن إيطاليا سجلت 3678 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا خلال الساعات الأربع والعشرين الماضية في أول مرة يتجاوز فيها العدد اليومي للمصابين الجدد بالبلاد حاجز الثلاثة آلاف منذ شهر أبريل نيسان.

وبلغ عدد حالات الوفاة أيضا 31 اليوم الأربعاء مقابل 28 في اليوم السابق، وهو عدد أقل كثيرا مما كان عليه في ذروة الوباء بإيطاليا في مارس آذار وأبريل نيسان.

وكانت إيطاليا أول دولة في أوروبا تتعرض للانتقاد بسبب كوفيد-19 وبها ثاني أعلى عدد وفيات في القارة بعد بريطانيا.

وتفيد الإحصاءات الرسمية أن 36061 مريضا توفوا في إيطاليا بسبب المرض منذ تفشي الجائحة بها في فبراير شباط، كما سجلت 333940 حالة إصابة.

وتمكنت الحكومة من السيطرة على المرض بحلول الصيف بفضل أحد أكثر عمليات العزل العام صرامة في العالم.

وارتفعت الحالات بشكل مطرد على مدى الشهرين الماضيين لكن ما زالت إيطاليا تشهد عددا أقل بكثير من الإصابات اليومية مقارنة بأي مكان آخر في أوروبا، حيث تسجل كل من فرنسا وإسبانيا وبريطانيا حالات إصابة يومية تفوقها بالآلاف.

وآخر مرة سجلت فيها إيطاليا أكثر من 3000 حالة كان يوم 24 أبريل نيسان، عندما رصدت 3022 إصابة قبل أسابيع قليلة فقط من سماح الحكومة بإعادة فتح المطاعم والحانات والمتاجر. وتوفي نحو 420 شخصا في ذلك اليوم.