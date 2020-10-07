السوق السعودي ينهي الجلسة على تراجع طفيف.. و 6 أسهم تقفز بالنسبة العليا

أنهى سوق الأسهم السعودية جلسة اليوم على تراجع طفيف بعد جلستين من المكاسب، حيث ضغطت غالبية الأسهم القيادية على حركة المؤشر لجلسة اليوم وسط تفاعل إيجابي للأسهم الصغيرة، حيث قفزت 6 أسهم بالحد الأعلى.

وتباين أداء القطاعات في جلسة اليوم، حيث تصدر قطاع المرافق العام المكاسب بعد صعوده 1.1 في المائة، تلاه تجزئة السلع، والصناديق العقارية (ريت) بمكاسب 0.75 في المائة و 0.5 في المائة على التوالي.

في حين تصدر قطاع التطبيقات وخدمات التقنية التراجعات نحو 1.4 في المائة، تلاه قطاع إنتاج الأغذية 0.77 في المائة وتجزئة الأغذية 0.5 في المائة، في حين نجد تراجع لقطاع البنوك والمواد الأساسية والطاقة بشكل طفيف.

وحول الأسهم الأكثر تأثيرا على حركة السوق اليوم، فقد صعدت أسهم "كهرباء السعودية" و "جرير" بنحو 1.2 في المائة لكل منهما ، تلاه اتحاد الاتصالات 1 في المائة.

في حين نجد تراجعات على كل من مجموعة صافولا ومصرف الإنماء بنحو 1.6 في المائة و0.85 في المائة على التوالي، في حين يأتي تراجع التصنيع 2.7 في المائة.

وشهد سهم "أرامكو السعودية" تراجع طفيف لجلسة اليوم حيث أغلق عند مستوى 35.8 ريالا، بعدما تراجع بنحو 0.14 في المائة، كذلك نجد استقرار لأسهم "سابك" و "مصرف الراجحي" و "البنك الأهلي".

وأنهى السوق تداولات جلسة اليوم عند 8358 نقطة مسجلا تراجع بمقدار 11 نقطة أو ما يعادل 0.13 في المائة، وحول التداولات، فقد بلغت بنهاية التعاملات نحو 10.9 مليار ريال، وسط تداول 431.5 مليون سهم.

وحول الأسهم الأكثر صعودا في السوق خلال جلسة اليوم ، فقد صعدت أسهم 6 شركات بالحد الأعلى وهي ( الخليجية، أنعام القابضة، البحر الأحمر، بي سي اي، معدنية، الكثيري)، تلاهم الزامل للصناعة 6.1 في المائة والأهلية للتأمين 4.6 في المائة، وذلك من بين 82 شركة تداول أسهمها بالمنطقة الخضراء.

في المقابل، هبطت أسهم 107 شركات ، تصدرها أمانة للتأمين 8 في المائة، ثم بحر العرب 3.4 في المائة، بالإضافة إلى أسهم شركة زين السعودية والمتراجعة 2.7 في المائة.