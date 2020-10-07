قاع جديد لليرة التركية .. فقدت أكثر من 24 % منذ بداية العام

سجلت الليرة التركية اليوم مستوى قياسي منخفض جديد أمام الدولار وسط تصاعد التوترات الجيوسياسية في المنطقة.

ووفقا لبيانات "بلومبرج" فقد تراجعت الليرة بنسبة 0.9 في المائة إلى 7.8692 ليرة لكل دولار لتفقد العملة التركية أكثر من 24 في المائة من قيمتها هذا العام وهو ثاني أكبر تراجع لعملة في الأسواق الناشئة بعد الريال البرازيلي.

وتخطط تركيا لاختبار صواريخ إس 400 روسية الصنع رغم اعتراضات الولايات المتحدة وبالتزامن أيضا مع الموقف الروسي المعارض للاشتباكات الأخيرة في القوقاز.

كما تمضي تركيا بأجندتها الخاصة في شرق البحر المتوسط ما يثير التوترات بينها وبين اليونان وقبرص العضوين في الاتحاد الأوروبي.

وقال بيوتر ماتيس الخبير الاستراتيجي في مؤسسة "رابوبنك" ومقرها لندن "إلى جانب الاشتباكات المستمرة بين أرمينيا وأذربيجان تزايدت الاحتمالات بقيام أمريكا بفرض عقوبات على تركيا لشرائها أنظمة إس 400 من روسيا".