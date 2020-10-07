«الصندوق الزراعي» يدعم 27 مشروعا بـ 807 ملايين ريال منذ بداية العام

أفصح لـ"الاقتصادية" صندوق التنمية الزراعي، عن تمويل 27 مشروعا بقيمة 807 مليون ريال منذ بداية 2020، مشيرا إلى أن جميع المشاريع المدعومة اعتمدت على استخدام التقنية الحديثة.وأوضح الصندوق أن مشاريع الدواجن تصدرت قائمة المشاريع المدعومة، بقيمة دعم 349.4 مليون ريال، ثم مشاريع البيوت المحمية بقيمة 343.4 مليون ريال، ومستشفى بيطري بمبلغ 53.5 مليون ريال، ومصنع تمور بقيمة 45.38 مليون ريال، وبودرة البيض بمبلغ 11.15 مليون ريال، واستزراع سمكي وروبيان بقيمة 4.71 مليون ريال.وفيما يخص دعم المشاريع السياحية، كشف الصندوق عن تمويله خلال الأعوام الخمسة الماضية تسعة مشاريع بقيمة 13 مليون ريال، لأصحاب المزارع والمناطق المجهزة لجذب السياح، مشيرا إلى أن الدعم يصل إلى ثلاثة ملايين ريال بهدف استفادة أصحاب المزارع وضمان الاستدامة، شريطة الحصول على سند ملكية وترخيص وزارة السياحة.وبخصوص مستجدات العام المقبل، أشار إلى أنه سيستمر في دعم القطاع الزراعي في مختلف مناطق المملكة من خلال عديد من البرامج والمنتجات التمويلية.وأعلن الصندوق في الفترة القريبة الماضية إطلاق استراتيجية صندوق التنمية الزراعية للفترة (2021 - 2025)، حيث تتميز الأهداف الاستراتيجية الجديدة بالتوافق مع الاستراتيجية الوطنية للزراعة 2030، واستراتيجية الأمن الغذائي في المملكة، وتأتي متوائمة مع رؤية المملكة 2030، وما يتصل بها من برامج.وأشار الصندوق إلى أن الاستراتيجية الجديدة تسعى إلى قيادة عملية التحول في الصندوق للأعوام المقبلة، وتعظيم دوره المستقبلي من خلال الاستمرار في دعم القطاعات الزراعية الرئيسة المستهدفة في الاستراتيجية الزراعية وهي: (الدواجن، والبيوت المحمية والاستزراع المائي)، وبرنامج التنمية الريفية الزراعية المستدامة، والتوسع عبر سلاسل الإمداد الزراعية والخدمات المساندة للقطاع الزراعي، ودعم الاستثمار الزراعي في الخارج في المحاصيل المستهدفة في استراتيجية الأمن الغذائي.وأوضح أن ذلك يأتي بالتزامن مع المحافظة على التوازن المالي وتعزيز الكفاءة التشغيلية، ورفع كفاءة الإنفاق، وتوطين المحتوى المحلي، وتحقيق أهداف الصندوق التنموية، كما سيعمل الصندوق على رفع حجم الإقراض وتحديث لوائحه الائتمانية للحصول على القروض أثناء الفترة المقبلة من أجل مواكبة النمو المتزايد في هذا القطاع المهم.إلى ذلك، يقدم الصندوق دعما لتمويل زراعة البن، كأحد القطاعات التي يمولها الصندوق ضمن البرنامج المساند لبرنامج التنمية الريفية الزراعية المستدامة في المملكة.ويهدف التمويل إلى زيادة نسبة الاكتفاء الذاتي وإحلال نسبة من واردات البن، وتوفير فرص عمل في مناطق الإنتاج وضمن سلسلة التصنيع والتسويق، وزيادة دخل صغار المنتجين، وإدخال ونشر البن كأحد المحاصيل النقدية إلى التركيبة المحصولية وكمصدر لتنوع القاعدة الإنتاجية الزراعية، إضافة قيمة من خلال التصنيع والتسويق.والمناطق المستهدفة في التمويل هي: الباحة وعسير وجازان، ويمكن للمزارعين الأفراد، والمستثمرين، والجمعيات التعاونية، الاستفادة من التمويل.وتتضمن مجالات التمويل: شتلات البن وشبكات التنقيط، ومعامل ومصانع البن، وآلات حصاد وتجفيف وتقشير البن، وبرنامج حصاد الأمطار.