الأسهم السعودية تتجاوز مستوى 8300 نقطة بدعم معظم القطاعات .. والسيولة عند 11.7 مليار ريال

ارتفعت الأسهم السعودية للجلسة الثانية لتغلق عند 8369 نقطة رابحة 111 نقطة بنحو 1.35 في المائة، بينما زاد مؤشر "إم تي 30"، الذي يقيس أداء الأسهم القيادية، 14 نقطة ليغلق عند 1104 نقاط. وجاء الارتفاع بدعم من معظم القطاعات والأسهم، وارتفعت ستة أسهم بالنسبة القصوى ليظهر استمرار النزعة المضاربية في السوق، خاصة مع تصدر شركات صغيرة قائمة الأكثر تداولا. ستواجه السوق مقاومة عند مستويات 8400 نقطة، تجاوزها سيظهر ارتفاع شهية المخاطرة والقوة الشرائية فيها، ما يدفع المؤشر إلى مستويات أعلى ومحو خسائر العام الجاري، حيث إن السوق على بعد 19 نقطة من الوصول إلى نقطة الافتتاح للعام الجاري. وعجز السوق عن تحقيق ذلك، قد يزيد قلق المتعاملين من عدم قدرتها على تحقيق المكاسب الرأسمالية، ما سيدفع بها إلى جني الأرباح.الأداء العام للسوقافتتح المؤشر العام عند 8218 نقطة، وتداول بين الارتفاع والانخفاض، وكانت أدنى نقطة عند 8249 نقطة فاقدا 0.1 في المائة، بينما أعلى نقطة عند 8369 نقطة رابحا 1.35 في المائة. وارتفعت السيولة 2 في المائة بنحو 285 مليون ريال لتصل إلى 11.7 مليار ريال، بينما تراجعت الأسهم المتداولة 5 في المائة بنحو 23 مليون سهم لتصل إلى 482 مليون سهم متداول، أما الصفقات فانخفضت 3 في المائة بنحو 14 ألف صفقة لتصل إلى 456 ألف صفقة.أداء القطاعاتارتفعت جميع القطاعات ما عدا "الإعلام والترفيه" بنحو 0.05 في المائة، يليه "الطاقة" بنحو 0.01 في المائة. وتصدر المرتفعة "التطبيقات وخدمات التقنية" بنحو 2.98 في المائة، يليه "الاتصالات" بنحو 2.5 في المائة، وحل ثالثا "المرافق العامة" بنحو 2.4 في المائة.وكان الأعلى تداولا "المواد الأساسية" بنحو 20 في المائة بقيمة 2.3 مليار ريال، يليه "التأمين" بنحو 16 في المائة بقيمة 1.8 مليار ريال، وحل ثالثا "المصارف" بنحو 9 في المائة بقيمة مليار ريال.أداء الأسهمارتفعت ستة أسهم بالنسبة القصوى، تصدرها "ريدان" بنحو 9.99 في المائة ليغلق عند 24.88 ريال، يليه "أمانة للتأمين" بنحو 9.97 في المائة ليغلق عند 39.15 ريال، وحل ثالثا "الكثيري" بنحو 9.94 في المائة ليغلق عند 101.80 ريال. وفي المقابل، تصدر المتراجعة "ميدغلف للتأمين" بنحو 4.75 في المائة ليغلق عند 25.05 ريال، يليه "الخليجية العامة" بنحو 2 في المائة ليغلق عند 24.32 ريال، وحل ثالثا "البحري" بنحو 1.8 في المائة ليغلق عند 40.35 ريال.وكان الأعلى تداولا "الأسماك" بقيمة 569 مليون ريال، يليه "اتحاد اتصالات" بقيمة 480 مليون ريال، وحل ثالثا "أمانة للتأمين" بقيمة 473 مليون ريال.وحدة التقارير الاقتصادية