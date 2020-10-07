تكدس سيارات

أشخاص يمرون بجانب سيارات مكدسة في أعقاب الأمطار الغزيرة والفيضانات التي ضربت بلدة بريل سور رويا في فرنسا. "الفرنسية"
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