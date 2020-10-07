شركات سياحة تركية: أفلسنا .. جيوبنا وحقائبنا خاوية

تظاهر كثير من أصحاب شركات سياحية ووكالات للسفر في تركيا مطالبين الحكومة بالتدخل لإنقاذهم شركاتهم من الإفلاس نتيجة تداعيات كورونا التي ضربت عديدا من القطاعات الاقتصادية في البلاد، وفي مقدمتها قطاع السفر والسياحة، مطالبين الحكومة التركية بتقديم الدعم المادي لشركاتهم.وحمل أصحاب الشركات لافتات كتب عليها "وكالات السفر تتوقع الدعم .. جيوبنا وحقائبنا خاوية .. إذا لم تكن هناك وكالات لن تكون هناك سياحة في إسطنبول".من جانب آخر واضلت الليرة التركية انحدارها، حيث سجلت خلال تداولات أمس أضعف مستوياتها في نحو أسبوع، بفعل بواعث القلق من احتمال فرض عقوبات بعد أن نشرت "بلومبيرج" أن أنقرة ستختبر قريبا منظومة الدفاع الجوي الروسية إس-400 التي اشترتها، ما يبدو أنه تصاعد للتوترات مع الاتحاد الأوروبي.وسبق أن لوحت واشنطن بفرض عقوبات بسبب منظومة الصواريخ إس-400 التي اشترتها تركيا العام الماضي لكنها لم تستخدمها حتى الآن. وقالت "بلومبيرج"، "إن أنقرة ستجري اختبارا شاملا لها الأسبوع المقبل".تصاعدت أيضا مخاطر فرض عقوبات من الاتحاد الأوروبي بعد أن أبلغ الرئيس التركي رجب طيب أردوغان المستشارة الألمانية أنجيلا ميركل بأن القرارات المتخذة خلال قمة للاتحاد في وقت سابق هذا الشهر غير كافية لتجاوز الخلافات الدائرة مع اليونان وقبرص بخصوص الحقوق البحرية.