موتى الجائحة تخطوا عتبة المليون .. ما الذي تعلمناه؟

أشرفت ليورا هورويتز على مرضى كوفيد - 19 في الأيام الأولى للوباء، وشعرت أنها طبيبة من القرن الـ18 تحاول جاهدة اكتشاف المزيد عن مرض جديد لمعرفة كيفية حماية الناس من الموت.

تقول هذه الطبيبة والباحثة في جامعة نيويورك لانجون، وهو مركز طبي أكاديمي في نيويورك: "لم نتمكن من تحديد السرعة التي من المحتمل أن يتدهور بها الناس، وأنواع التدهور التي قد يتعرضون لها، أو متى يصبحون خارج منطقة الخطر. ليست لدينا فكرة".

الأسبوع الماضي وصلت جائحة فيروس كورونا إلى علامة بارزة تنذر بالخطر، عندما بلغ عدد الوفيات الرسمي مليون شخص في جميع أنحاء العالم – نصفهم تقريبا في الولايات المتحدة والهند والبرازيل. وأثار الانتشار السريع للفيروس مخاوف بين بعض الخبراء العلميين والطبيين بأن من الممكن أن يموت ملايين آخرون.

لكن معدل الوفيات - عدد الأشخاص الذين يموتون بعد إصابتهم بالفيروس - قد ينخفض بسبب تحسن الرعاية، وفقا لمنظمة الصحة العالمية. وتأمل الدول التي تعاني زيادة جديدة في الإصابات أن يكون الأطباء قد فهموا كيفية الحفاظ على مزيد من المرضى على قيد الحياة.

وفقا لـ"الاتحاد الدولي للجهاز التنفسي الحاد والالتهابات الناشئة"، ارتفع معدل البقاء على قيد الحياة العالمي للأشخاص الذين تم إدخالهم إلى المستشفى نتيجة كوفيد 19- من 66 في المائة في آذار (مارس) إلى 84 في المائة في آب (أغسطس).

تقول الدكتورة هورويتز إن التناقض بين أجنحة المستشفيات في نيويورك في أواخر آذار (مارس) واليوم يشبه "الليل والنهار". حتى مع مراعاة الاختلافات الديموغرافية بين المرضى الذين يعالجون في مستشفاها، وجدت أن فرصهم في البقاء على قيد الحياة كانت أعلى 22 نقطة مئوية في آب (أغسطس) مقارنة بآذار (مارس)، وفقا لبحث لم يخضع حتى الآن لمراجعة الأقران.

لكن بعض العلماء يظلون متشككين بشأن ما إذا كان معدل الوفيات ينخفض بالفعل، معربين عن ارتيابهم في جودة البيانات. يقولون إذا كان الرقم آخذ في الانخفاض، فإن ذلك له علاقة أكبر بزيادة إصابة الشباب بالمرض.

جوناثان سلوتكين، كبير الإداريين الطبيين في كونتاجيو هيلث Contigo Health، جزء من بريمير Premier، وهي مجموعة تضم أكثر من أربعة آلاف مستشفى في الولايات المتحدة، يقول: "أكبر الأسئلة المطروحة حاليا - أو واحد منها على الأقل ـ هو ما إذا كان معدل الوفيات الناتجة عن كوفيد - 19 ينخفض بالفعل، أم أنه ينخفض ظاهريا".



ليس هناك حل سحري



يقول ديفيد باتينيلي، كبير الإداريين الطبيين في نورثويل هيلث، أكبر مزود للرعاية الصحية في ولاية نيويورك، من السهل على الناس أن ينسوا مدى السرعة التي غمرت بها المستشفيات في المدينة بأعداد المرضى.

يضيف: "انتقلنا من الصفر في نظامنا الصحي إلى الآلاف الذين دخلوا إلى المستشفيات في غضون 30 يوما، مع نحو ألف مريض في وحدات العناية المركزة لدينا على أجهزة التنفس الاصطناعي. لم يكن لدينا علاج فعال وكان عدد المرضى يكاد يفوق طاقة المستشفيات"، مضيفا أن كثيرا من الأنظمة الأخرى غمرت بأعداد المرضى.

حاول موظفو المستشفى استخدام الأدوية التي يمكنهم استخدامها: مضادات الفيروسات، والبلازما من المرضى المتعافين، والكورتيزون. يقول باتينيلي إذا تحسن المريض، يمكن للأطباء "أن يقتنعوا بسهولة" بأن هذا كان سببا ونتيجة، على الرغم من أن التجارب اللاحقة قد تظهر خلاف ذلك.

الأشهر التي انقضت منذ ذلك الحين لم تجلب أي فتوحات كبيرة في مجال العلاج بالعقاقير. ريمديسفير Remdesivir هو الدواء الوحيد المضاد للفيروسات المصرح به في الولايات المتحدة لعلاج كوفيد - 19، ومع ذلك فإن فوائده متواضعة: يمكن أن يعجل شفاء المريض لكن لا يوجد دليل على أنه يقلل الوفيات. اكتشفت تجربة ريكفري تريال Recovery Trial، التي تديرها جامعة أكسفورد، أن ديكساميثازون، وهو أحد أدوية الكورتيزون البديلة، يخفض الوفيات في المرضى الذين يتلقون دعما تنفسيا وقد تم اعتماده الآن على نطاق واسع على مستوى العالم.

يقول أمير أدالجا، الباحث الأول في مركز جونز هوبكنز للأمن الصحي في بالتيمور: "أعتقد أن الديكساميثازون يبدو أنه يوفر أكبر فائدة لدينا الآن".

حتى من دون دواء "سحري"، تعتقد الدكتورة هورويتز أن هناك اختلافات "عجيبة" في فهمنا لكوفيد - 19، خاصة الخراب الهائل الذي يمكن أن يسببه في جميع أنحاء الجسم، من القلب إلى أصابع القدم.

يمكن تشخيص المرضى في وقت مبكر ووضع بروتوكولات بناء على ما تم تعلمه: متى يجب إعطاء مخففات الدم، وكيفية تقليب أجسام المرضى في مناورة تسمى "الكب" - وضعهم على بطونهم لتحسين تناول الأكسجين - ومتى يفضل تجنب دفع الناس إلى أجهزة التنفس الاصطناعي في وقت مبكر قبل الأوان.

تقول هيذر بيرس، مديرة عليا في رابطة كليات الطب الأمريكية، إن هذه "خطوات رئيسة إلى الأمام. ليس لدينا لقاح. وليس لدينا علاج لكوفيد. لكن كلما فهمنا أكثر، سواء كان ذلك باستخدام علاجات أو أساليب جديدة، أو رعاية داعمة، يمكننا المساعدة على إنقاذ الأرواح.

خارج علاجات المستشفيات، يمكن أن تلعب إجراءات الصحة العامة دورا رئيسا في خفض معدل الوفيات. في الولايات المتحدة ارتبط نحو 40 في المائة من الوفيات بدور رعاية المسنين، لذا فإن إجراءات وقف الانتشار داخل تلك المرافق تساعد، كما يقول الدكتور أدالجا.

نشرت مجلة "نيو إنجلاند جورنال أوف ميديسين" في أيلول (سبتمبر) تعليقا أشار إلى أن ارتداء الكمامات يمكن أن يقلل من شدة المرض. يقول الدكتور سلوتكين: "بالنسبة لي، هذا أمر منطقي، لكنني لا أعتقد أن أي شخص يمكنه إثبات صحة ذلك".

يشير آخرون، بمن فيهم البروفيسورة سونيترا جوبتا، أستاذة علم الأوبئة النظري في جامعة أكسفورد، إلى أن بعض المناطق قد تصل إلى المناعة الجماعية بمعدل إصابة أقل بكثير مما كان متوقعا في السابق. تستند النظرية إلى فكرة أن الفيروس يبدو أنه من المرجح أن يصيب مجموعة فرعية من الأشخاص المعرضين للإصابة - وأن التعرض السابق لفيروسات كورونا الأخرى قد يكون وقائيا لبعضهم. لكن الدكتور باتينيلي يرفض هذا باعتباره "تكهنات محضة".



الفرق في الاختبارات



يعترض كثيرون على فكرة أن معدل الوفيات آخذ في الانخفاض، وينسبون أي تحسن واضح إلى حقيقة أن المزيد من الاختبارات تكشف المزيد من الحالات والصحة الأساسية الأفضل لموجة جديدة من المرضى الأصغر سنا.

تعتقد لورين هيل، كبيرة الإداريين التشغيليين في مستشفى نيويورك برسبيتيريان، أن من الصعب للغاية فصل العوامل التي يمكن أن تسهم في خفض معدلات الوفيات. مارست طب العناية المركزة لمدة 30 عاما وتقول إن فريقها يتبع القواعد المعتادة لكوفيد - 19، لذلك لم تكن هناك تغييرات جذرية في كيفية رعاية الناس.

بدلا من ذلك، قد يرجع الاختلاف بين معدلات الوفيات في الأشهر الأولى والآن إلى فهم أفضل لعدد الأشخاص المصابين. معدل الوفيات هو نسبة الحالات المؤكدة للذين يموتون - لذا فإن عدد الحالات المؤكدة أمر أساسي. تقول: "في وقت مبكر، لم نكن نختبر تقريبا عدد المرضى مثلما نفعل اليوم. لذلك عندما تنظر إلى المعدلات، يتأثر ذلك كثيرا بالمقام، وكم عدد الاختبارات التي يتم إجراؤها".

البيانات غير مكتملة وتخضع لمراقبة ضعيفة في بعض الدول وتصعب مقارنتها عبر المناطق والحدود. حتى إحصاء حالات الوفاة ليس بالأمر السهل في بعض الأحيان، خاصة إذا كان المريض مصابا بأمراض أخرى أو توفي في المنزل. تحدث الوفيات أيضا بعد أسابيع من الإصابة الأولية.

في الولايات المتحدة، غيرت مراكز السيطرة على الأمراض والوقاية منها كيفية الإبلاغ عن معدل وفيات كوفيد - 19. في تموز (يوليو) بلغ المعدل الإجمالي 0.65 في المائة. الآن يقوم المركز بتقسيم البيانات حسب العمر مع احتمال وفاة - من تزيد أعمارهم على 70 عاما - بنسبة 5.4 في المائة. دوجلاس روثمان، الأستاذ في كلية الطب في جامعة ييل، يصر على أنه عند حساب عمر المرضى، لم تنخفض معدلات الوفيات على الإطلاق. ويحسب أن معدل الوفيات في الولايات المتحدة في أيلول (سبتمبر) كان نحو 0.69 في المائة.

في دراسة خاصة أجراها البروفيسور روثمان في أريزونا، إحدى ولايات الحزام الشمسي التي تعرضت لموجة من عدوى كوفيد - 19 في الصيف، وجد عند التعديل حسب العمر، أن معدل الوفيات حتى نهاية تموز (يوليو) كان حول المستوى نفسه على نطاق الولايات المتحدة في ربيع 2020.

وهو يتهم بعض الأطباء بـ"التفاؤل الزائف" و"تأثير النجاح"، حيث يميلون إلى التركيز على نجاحاتهم، ويجادل بأن هناك حاجة إلى مزيد من البحث المستقل.

يغلب على الأشخاص المصابين بالعدوى والموجودين في المستشفى الآن أن يكونوا أصغر سنا، في حين من المرجح أن يتخذ كبار السن أو الأكثر ضعفا إجراءات وقائية مثل التباعد الاجتماعي. ترى يوكو فورويا، المديرة الطبية للوقاية من العدوى في مستشفى نيويورك برسبيتيريان، أن الأشخاص الأصغر سنا قد يتسببون في طمس معالم أي تقدم طبي.

تقول: "نحن نشهد تحولا كبيرا في علم الأوبئة قد يؤدي إلى إغفال بعض التغييرات الصغيرة التي تأتي من العلاجات التي نعلم الآن أنها فعالة".



لا توجد أدوية للفيروسات



بينما ترتفع حالات الإصابة بكوفيد - 19 مرة أخرى في كثير من الدول الأوروبية، وفي أكثر من نصف الولايات الأمريكية، يأمل بعض الأطباء في أن تساعد العلاجات الجديدة على إنقاذ المزيد من الأرواح.

علاجات الأجسام المضادة أحادية النسيلة يمكن أن تساعد المرضى حتى قبل وصولهم إلى المستشفى. أصدرت شركة إيلي ليلي أخيرا نتائج إيجابية عن المرحلة الثانية، ما يدل على أن العلاج - الذي تم تطويره صناعيا من أفضل الأجسام المضادة أداء من مرضى كوفيد - 19 المتعافين - قلل من معدل حالات الدخول إلى المستشفى.

قالت الدكتورة فورويا: "أنا متحمسة بحذر بشأن وعد الأجسام المضادة وحيدة النسيلة، لأنه يبدو مبدئيا أنها قد تظهر بعض الأمل في علاج الأشخاص الذين يعانون أعراضا خفيفة فقط وقد يساعد ذلك على منع حالاتهم من أن تتدهور".

الدكتورة هورويتز أقل أملا في أن يكتشف الباحثون مضادا للفيروسات يمكن أن يوقف الفيروس من التكاثر.

تقول: "ليست لدينا أدوية للفيروسات"، مضيفة أنه لم يكن هناك سوى نوعين من الفيروسات تمت معالجتهما بنجاح: التهاب الكبد الوبائي "سي" وفيروس نقص المناعة البشرية، الذي ظل تحت السيطرة لكن لم يتم علاجه. "بعد مرور 100 عام، ليس لدينا علاج فعال للإنفلونزا".

الزيادات المفاجئة تنطوي على خطر عودة ارتفاع معدلات الوفيات بسبب المستشفيات المكتظة، خاصة إذا كانت تحاول التعامل مع كوفيد - 19 وفي الوقت نفسه مع الإنفلونزا الموسمية - وربما حتى في المريض نفسه، على اعتبار أنه لا يعرف حتى الآن إذا كان يمكن لهذين المرضين أن يتعايشا في المريض.

يمكن للقاح أن يحدث انخفاضا كبيرا في معدل الإصابة بكوفيد - 19 - وبالتالي في أرقام الوفيات المطلقة. لكن حتى إذا ثبت نجاح اللقاح وتمت الموافقة عليه بصفة طارئة في الأسابيع القليلة المقبلة، فمن غير المرجح أن يكون متاحا على نطاق واسع حتى العام المقبل.

في هذا الوقت من العام الماضي كان من المستحيل أن نستوعب أن فيروسا جديدا يمكن أن يجعل الأطباء يشعرون بالحيرة الشديدة مثل أسلافهم عندما كانوا يواجهون الأمراض المعدية التي استطعنا السيطرة عليها منذ فترة طويلة.

سارس كوفيد 2 لم يقتل فقط مليون شخص على الأقل، ولكن من المتوقع أن يقضي على المزيد. تكافح النماذج للتنبؤ بالوفيات المستقبلية قبل أكثر من أربعة أسابيع من الموعد المتوقع - لكن مراكز السيطرة على الأمراض تقول إن متوسط نحو 44 أنموذجا يتوقع ما بين 2700 و8600 حالة وفاة في الأسبوع المنتهي في 24 تشرين الأول (أكتوبر) في الولايات المتحدة.

هناك أنموذج واحد يحاول فعلا التنبؤ إلى وقت بعيد يصل إلى بداية العام المقبل. يتوقع معهد القياسات الصحية والتقييم في جامعة واشنطن أن يصل عدد الوفيات إلى 2.5 مليون شخص بحلول الأول من كانون الثاني (يناير)، وهو رقم يمكن تخفيضه إلى 1.8 مليون إذا استخدم الجميع الكمامات - أو يرتفع إلى 3.3 مليون إذا تم تخفيف القيود أكثر من قبل.

يقول الدكتورأدالجا: "هذا الفيروس لم ينته من قتل الناس بعد".