السفر والسياحة .. مرحلة حرجة 

غالبا ما تؤثر الأزمات العالمية في الاقتصاد، فهو يتأثر بالعوامل المختلفة والظروف التي تمر بها الدول. ومن واقع الحال أثر بكل تأكيد فيروس كورونا في الاقتصاد العالمي، بسبب الإجراءات التي اتخذتها الدول لوقف الرحلات وحظر التجول بين دول العالم، وقررت معظم الدول وقف حركة الطيران بينها. وبعد أيام قليلة فقط من تفشي وباء كورونا المستجد حول العالم، تعرض قطاع السفر والطيران والسياحة للضربة الأولى. فالإغلاقات التي تلي تفشي الوباء حالت دون تحرك أساطيل الطائرات المدنية في العالم، وأخرجت في الواقع مئات الشركات ذات الصلة من السوق نهائيا، بما في ذلك شركات سياحية يعود تاريخها إلى أكثر من 150 عاما. هذا القطاع كان المتضرر الأول من الوباء الذي لم يتوقعه أحد، وكان المتضرر الأكبر أيضا، ولا سيما مع إسراع المؤسسات المعنية إلى تنفيذ حملة تسريحات لموظفيها في أغلبية الدول، ولجوء شركات إلى الدعم الحكومي الفوري لكيلا تخرج من السوق، بل إن شركات تصنيع الطائرات المدنية انضمت إلى تلك التي تطلب الإنقاذ الحكومي بأي ثمن، بما في ذلك التأميم.

ورغم أن العالم أعاد فتح ميادينه الاقتصادية في الأسابيع القليلة الماضية، إلا أن قطاع السفر والسياحة بما في ذلك طلب رحلات الأعمال ظل شبه متوقف. حتى إن مايكل لاوري رئيس شركة راين إير الضخمة المتخصصة في الرحلات الاقتصادية، أبلغ الحكومة البريطانية أخيرا، بأنه لا يتوقع أن يعود هذا القطاع إلى سابق عهده قبل عام 2024، وهذا يعني أن العالم يجب أن يتوقع خروج مزيد من الشركات من السوق نهائيا في الأشهر المقبلة. بالطبع هذه المصيبة تشمل بصورة مباشرة قطاع الفنادق والضيافة، الذي كان يعتمد من ضمن ما يعتمد على رحلات الأعمال المختلفة، بما في ذلك المؤتمرات والاجتماعات الكبيرة والمعارض، وغير ذلك من نشاطات تجارية واقتصادية وخدماتية أخرى. فرحلات الأعمال تحتضر، وفق أغلبية العاملين في هذا المجال الحيوي، والسبب لا يحتاج إلى خبير، وهو أنه لا توجد نشاطات حقيقية في مجال الأعمال، حتى بعد أن تم فتح الاقتصاد العالمي، سواء بصورة كلية أو جزئية في الفترة الماضية.

ولهذا السبب تتجه الشركات والمؤسسات في كل الميادين إلى خفض ميزانياتها الخاصة بالسفر إلى النصف في كثير من الدول، بينما تم تخفيضها إلى 30 في المائة من قبل شركات لا تتحمل الضغوط المالية التي تعيشها حاليا بسبب كورونا وتداعياتها. فحتى على الساحة الأمريكية الكبيرة، يتعرض قطاع الضيافة إلى ضغوط كبيرة، فهناك فنادق ومنتجعات كانت تستقطب نشاطات مختلفة، بما في ذلك سياحة الأعمال والمؤتمرات، أعلنت الإفلاس، بعد أن انخفضت عوائدها بحدود 80 في المائة مرة واحدة. كان تراجع السفر من أجل السياحة والاستجمام وقضاء العطلات طبيعيا في ظل الوباء، وهو كذلك بالنسبة للسفر من أجل العمل. فأغلبية الشركات حول العالم باتت تستخدم التواصل عن بعد، الأمر الذي وفر عليها أموالا ضخمة كانت ترصدها للإنفاق في هذا المجال.

وهذا ما رفع من حدة المخاطر التي تواجهها الشركات المعنية بالضيافة بأنواعها، الأمر الذي يدفع المراقبين إلى الاعتقاد بأن العالم سيشهد خروج مزيد من هذه الشركات من السوق في المرحلة المقبلة، حتى لو تم الإقرار النهائي بفتح الاقتصادات هنا وهناك، بل حتى لو نجح العالم في العثور على لقاح لكورونا في الأشهر القليلة المقبلة. وهذا ما يعزز الاعتقاد بأن ميزانيات السفر لن تعود إلى سابق عهدها لدى المؤسسات المختلفة، حتى بعد الوباء، ولا سيما مع نجاح تجربة التواصل عن بعد. إن قطاع السفر من أجل الأعمال، وكذلك قطاع السياحة بشكل عام لن يكونا جاهزين للعودة إلى سابق عهدهما قبل عدة أعوام. فالناس ستظل تخشى السفر والتنقل هنا وهناك، حتى تطمئن من الخلاص من فيروس غير كثيرا من الثوابت التي كانت حاضرة قبل أن يظهر على الساحة.