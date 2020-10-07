مصرفيو لبنان يبحثون عن تعاطف في باريس

وصل ستة من المصرفيين اللبنانيين الى باريس في أوائل أيلول (سبتمبر). لم تكن رحلة عمل - فالمقرضون اللبنانيون نبذوا من نظرائهم في الخارج منذ أن تخلفت الدولة عن سداد ديونها في آذار (مارس). خبراء المال الذين يمثلون لوبي المصارف القوي في لبنان أتوا لعرض قضيتهم على عدد من العمد الجدد: مسؤولون فرنسيون.

الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون حشد جهود المجتمع الدولي لمساعدة لبنان المأزوم، بينما يضغط في الوقت نفسه على قادته غير المحبوبين. حتى قبل أن يحدث أكبر انفجار كيماوي في التاريخ الحديث ويدمر مساحات واسعة من العاصمة اللبنانية، كانت معاناة بيروت في آب (أغسطس) تتفاقم. قفز معدل الفقر من 28 في المائة إلى 55 في المائة خلال عام وارتفع التضخم 120 في المائة في آب (أغسطس) عما كان عليه في 2019.

ليس زعماء الحرب المتقدمين في السن وأبناء سلالة الطبقة الحاكمة في لبنان هم فقط من يخضعون للتدقيق – المصرفيون أيضا. قارن ماكرون النظام البنكي اللبناني بـ"مخطط بونزي". ودعا إلى مزيد من الشفافية في النظام المالي المحاط بالقوانين السرية، حيث يتعامل المقرضون اللامعون في السابق الذين أصبحوا الآن بلا سيولة ويواجهون تهديدات حكومية بتقليص الحجم وإعادة هيكلة القطاع.

وفقا لمحضر اجتماع في باريس، قال المصرفيون إنهم يجب أن يلعبوا دورا في إعادة البناء. وصفت جمعية مصارف لبنان الاجتماعات بأنها "مثمرة". لكن من الصعب إقناع الآخرين بذلك. عندما كانوا في ذروتهم، جعل المصرفيون اللبنانيون من بيروت المركز المالي للمنطقة، لكن الانكشاف على الدولة كان سببا في تراجعهم. وضعت البنوك مجتمعة 55 في المائة من أصولها في ودائع محددة المدة في البنك المركزي – دون أن يفعلوا شيئا يذكر، كانوا يجنون فائدة من رقمين ويحققون أرباحا دسمة. عجزت الدولة عن سداد سندات اليورو في وقت سابق من هذا العام، وليس من الواضح بعد ما إذا كانت ستعجز عن سداد الديون الداخلية أيضا.

أصبحت عمليات تخفيض التصنيف أكثر وأسرع وأخذت الفجوات تظهر في الميزانيات العمومية. وأعطى المدققون آراء معاكسة في حسابات 2019 الخاصة ببنك بلوم وبنك بيبلوس، وهما من أكبر المقرضين في بيروت - اعتقد المحاسبون الخارجيون أن البنوك، بأوامر من البنك المركزي، كانت تخفض مخصصات تعرضها السيادي. والحال كذلك، أبلغ بنك بلوم عن انخفاض صافي أرباحه 77 في المائة على أساس سنوي. وسجل بيبلوس خسائر أيضا.

مدير البنك المركزي، رياض سلامة، الذي يعمل منظما للقطاع وكان حليفا موثوقا به، أعطى البنوك إنذارا نهائيا: وفقوا أوضاعكم بحلول شباط (فبراير) وإلا سنستولي عليها. قال: "الاستراتيجية هي مطالبة البنوك بإعادة بناء رأسمالها وسيولتها". وفرض متطلبات سيولة جديدة وأخبر القائمين عليها أن يرفعوا رأس المال 20 في المائة من الأسهم، بحيث يصل إلى نحو أربعة مليارات دولار.

في التوجيه نفسه، ذكر سلامة المصرفيين بالصلاحيات التحقيقية التي لدى مصرف لبنان – وهو تهديد ضمني أشعل غضبا في القطاع المالي. قال أحد المصرفيين، الذي طلب عدم ذكر أسمه: "لقد أخبرني كثير من المصرفيين بأنه انقلب ضدنا".

في الوقت ذاته، لايزال العملاء في صراع مع البنوك من أجل أموالهم الخاصة. قيدت البنوك الوصول إلى الودائع منذ نحو عام، مشيرة إلى مخاوف من تهافت على البنوك لسحب الودائع، عندما اندلعت احتجاجات حاشدة على الفساد وعدم المساواة في تشرين الأول (أكتوبر) الماضي.

قال ريتشارد هاويس، متقاعد بريطاني ولد في بيروت ويعيش في اليونان، إن الأموال القليلة التي أطلقها له بنك مقره بيروت بالكاد تكفي للعيش. أوضح الرجل البالغ من العمر 74 عاما، أنه يستطيع سحب 100 دولار فقط في الشهر من البطاقة الائتمانية وصفر من حسابه الجاري. قال: "أنفق فقط على الطعام وأشياء مثل الكهرباء". أما بالنسبة للرعاية الطبية غير العاجلة "فإنك تقول، يمكن أن تنتظر".

في محاولة يائسة لاستعادة جزء من أموالهم المجمدة، يقاتل بعض المودعين في الخارج في المحاكم. في قضية اختبار مهمة، حصل بلال خليفة ـ مقيم في بريطانيا ـ الذي لدية 1.4 مليون دولار في حسابه الجاري لدى بنك بلوم، على إذن من قاض بريطاني ليكمل مطالبته بتعويض عن الأضرار في المملكة المتحدة. قال جوزيف مكورميك، محامي خليفة: "نسعى للحصول على المبلغ الموجود في حسابه، الذي يزيد قليلا على 1.4 مليون دولار، إضافة إلى الفائدة".

قال محامون على الرغم من أن بلوم لا يزال بنكا لبنانيا، إلا أن خليفة تحت حماية قانون المستهلك الخاص بالاتحاد الأوروبي. قد يفتح هذا المجال لقضايا قانونية ضد البنوك اللبنانية في جميع أنحاء المجموعة. تم بالفعل تقديم عديد منها في الولايات المتحدة. قال ماكورميك: "الكرة في مرمى البنك". انقضت مهلة البنك للاستئناف أمام محكمة أعلى.