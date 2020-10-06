إصابة ترمب بفيروس كورونا تعزز الانقسامات الأمريكية

الإعلان عن إصابة الرئيس الأمريكي دونالد ترمب وزوجته ميلانيا بفيروس كورونا يثير قلقا جديدا في قلب السياسة الأمريكية.في حين أن الأولوية الأولى هي أن نتمنى لترمب وعائلته الشفاء العاجل، يجب علينا أيضا أن نحسب عواقب التشخيص. إذا تطور كوفيد - 19 لدى الرئيس، المرض الذي يصبح أكثر خطورة لدى كبار السن، سيزعزع عمل الحكومة. وسواء تطور لديه المرض أم لا، فمن المحتمل أن يكون منطق الحملة الذي هو بالفعل مرير ومحفوف بالمخاطر قد تعزز الآن.كان الوباء يفسد الحظوظ السياسية للرئيس قبل فترة طويلة من تلقيه الخبر السيئ من طبيبه. ترشح ترمب للبيت الأبيض في 2016 بدعوى أن المؤسسات الأمريكية، العامة والخاصة، أصبحت فاسدة. لم يكن الأمر أن الطبقة الوسطى كانت تعاني اقتصاديا فحسب، بينما ازدهر من يسمون نسبة الـ1 في المائة. وإنما كان أيضا أن طبقة من القادة غير المنتخبين تسيء استخدام السلطة التي زعموا أنهم يمارسونها من أجل المصلحة العامة. شكَل الخبراء والقضاة والصحافيون ورؤساء المؤسسات نسبة بلغت 1 في المائة. كان هذا هو "المستنقع" الذي وعد بتجفيفه.ينتمي خبراء الصحة العامة إلى هذه الفئة من الناس. عندما ضرب فيروس كورونا الولايات المتحدة، اشتبك ترمب مع النخب الطبية من جميع الأنواع: مع منظمة الصحة العالمية بشأن الأصل الصيني للمرض، ومع مراكز السيطرة على الأمراض بشأن الحكمة في تحرير علاجات مثيرة للجدل من الضوابط والقيود، وتقريبا مع الجميع حول فعالية الكمامات.حقق ترمب بعض النجاح في معالجة فيروس كورونا. فرض قيود سفر مبكرة بين الولايات المتحدة والصين. لكن المرض زاد من حدة المشاعر السيئة بينه وبين النخب الأمريكية التي تلومه على انتشار المرض. نغمة من الشماتة ميزت الحديث عن أعداد القتلى في الصحف.عزز فيروس كورونا انقساما آخر أقل نقاشا - بين الشباب وكبار السن. ترمب كان مرشح الذين خسروا من العولمة. لم تكن هذه الرسالة تعني الكثير بالنسبة للشباب الذين كانوا صغار السن بحيث إنهم لم يفقدوا أي شيء. في انتخابات 2016، حصل على 37 في المائة فقط من أصوات الذين تقل أعمارهم عن 30 عاما.الاحتجاجات على الصعيد الوطني التي شهدتها البلاد هذا العام بسبب مقتل جورج فلويد، وهو رجل أمريكي أسود من مينيابوليس، على يد ضابط شرطة، أصبحت مصدرا آخر للانقسام. كان الأمريكيون محصورين في منازلهم لأشهر، وفي كثير من الحالات كانوا محرومين من مصادر رزقهم، وسط تحذيرات صارمة من السلطات العامة بأنه سيكون هناك عقاب على الانتهاكات. الآن، امتلأت الشوارع بشباب يتدافعون كتفا بكتف للاحتجاج على عنف الشرطة، ولم يتم تنفيذ أي عقوبات.شيء ما أصيب بالاختلال في الولايات المتحدة في ذلك الوقت. أولا، بدا أن هناك مجموعة واحدة من القوانين لوسط أمريكا العتيق من داعمي ترمب المغرمين بأكل كميات كبيرة من الهمبرجر، ومجموعة أخرى للمنتقدين الديمقراطيين الواعين اجتماعيا الذين يحبون شرب قهوة ستاربكس.يمكن إجراء مقارنة مع عمليات الإغلاق الأخيرة بسبب كوفيد - 19 في مدريد، حيث إن معظم سكان مناطق الطبقة العاملة المصابة بشدة محصورون في أحيائهم، في حين أن الذين يتجولون في شوارع معينة تصطف على جانبيها المقاهي في وسط المدينة ليسوا كذلك.بالنسبة لمؤيدي ترمب، بدا أن إغلاق البلاد يسمح باستيلاء المتطرفين العرقيين على مدنها الكبرى. ثم تبخر أي إجماع حول عمليات الإغلاق الشاملة ولم تظهر أي علامات على العودة. بدت الحملة الرئاسية للديمقراطي جو بايدن معرضة للخطر بسبب هذه القضية، حيث تحاول تحميل ترمب المسؤولية عن التباطؤ الاقتصادي المرتبط بكوفيد - 19، حتى في الوقت الذي دعا فيه بايدن إلى تشديد الإجراءات الحكومية بشكل أكبر.من الصعب معرفة ما إذا كانت إصابة الرئيس بفيروس كورونا ستغير مسار السباق الرئاسي. من الناحية النظرية، يمكن أن يستفيد ترمب من الأخبار - اكتساب التعاطف مع الضعفاء الذين هم عرضة لفيروس كوفيد، بينما يظهر أيضا صلابة بشرية يضرب بها المثل.لكن الأدلة من المملكة المتحدة ليست مشجعة. كانت إصابة رئيس الوزراء بوريس جونسون بكوفيد - 19 خطيرة بما يكفي لتستدعي دخوله المستشفى، وتمتلك نطاق تواصل أوسع بكثير من ترمب. مع ذلك، سياساته لمكافحة الوباء تعرضت للهجوم بطريقة حماسية في البرلمان حتى أثناء فترة نقاهته. ضراوة الانتقادات الإعلامية لكبير المستشارين ومهندس "بريكست"، دومينيك كامينجز، بدعوى انتهاك قيود الإغلاق، أثارت الدهشة في الخارج.مهما كانت الأشياء الأخرى التي قد يفعلها الفيروس، فهو لا يوفر حصانة سياسية للذين يصابون به. أي شيء تقريبا ممكن الحدوث. قد يتم تأجيل أو إلغاء المناظرات الرئاسية المتبقية، وهي نتيجة من غير المرجح أن تخيب آمال 69 في المائة من الأمريكيين الذين أخبروا شبكة "سي بي إس" أنهم وجدوا النقاش الافتتاحي في كليفلاند "مزعجا".نظرا لكون تويتر وسيطا يمكن اللجوء أثناء العزلة وحتى من فراش المرض، فقد نسمع المزيد من الرئيس في المدى القريب. أو قد نبدأ الآن في سماع رسالته من مؤيدين أقل خشونة وأقل جاذبية. في كلتا الحالتين، نحن على وشك الحصول على بعض المؤشرات ما إذا كانت الترمبية أيديولوجية قوية يمكنها الوقوف بمفردها، أم أنها حركة شخصية تتطلب اهتمام الرئيس بالكامل.