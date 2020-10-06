دبي تسدد سندات بقيمة 750 مليون دولار

قالت دائرة المالية في دبي بيان اليوم إن حكومة الإمارة سددت سندات بقيمة 750 مليون دولار استحقت في الخامس من أكتوبر. وأكدت أن جميع السندات سددت عند الاستحقاق.

وبحسب (رويترز) باعت دبي سندات على شريحتين بملياري دولار الشهر الماضي في أول طرق لأسواق الدين العام في ستة أعوام سعيا لتعزيز ماليتها العامة التي تضررت جراء أزمة فيروس كورونا.