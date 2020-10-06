لاجارد: تعافي منطقة اليورو قد يتعثر بفعل موجة ثانية من كورونا

قالت رئيسة البنك المركزي الأوروبي كريستين لاجارد اليوم إن موجة ثانية من جائحة كورونا تنذر بتأخر التعافي الاقتصادي لمنطقة اليورو.

وبحسب (رويترز) أبلغت منتدى وول ستريت جورنال لرؤساء الشركات في حوار قبل التسجيل: "نخشى الآن أن يكون لإجراءات الاحتواء التي اتخذتها السلطات تداعيات على هذا التعافي، لذلك بدلا من منحنى التعافي السريع الذي نتطلع له جميعا ونأمله، نخشى أن يجعل ذلك أحد طرفي المنحنى أكثر تقلبا بقليل".

