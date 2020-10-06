وزير الخزانة البريطاني: سيكون لدينا ميزانية قبل نهاية الربيع المقبل

قال وزير الخزانة البريطاني، ريشي سوناك، إنه "يجب أن تكون لدينا ميزانية كل عام، مما يعني أننا سيكون لدينا ميزانية قبل نهاية السنة المالية، أي قبل نهاية ربيع العام المقبل".

ونقلت وكالة "بلومبرج" للانباء اليوم عن سوناك القول، إن ذلك "لن يكون خلال هذا العام التقويمي"، مضيفا: "يجب أن يكون ذلك خلال السنة المالية التي تنتهي في الربيع المقبل".

وكانت بيانات اقتصادية كشفت مؤخرا أن معدل اقتراض الحكومة البريطانية قد ارتفع إلى 173.7 مليار جنيه استرليني (222 مليار دولار) خلال الشهور الخمسة الأولى من العام المالي، مع استمرار ارتفاع تكاليف جائحة فيروس كورونا المستجد، بحسب "الألمانية".

وذكر المكتب الوطني للإحصاء في بريطانيا أن عجز الميزانية في شهر أغسطس وحده بلغ 35.9 مليار جنيه استرليني.