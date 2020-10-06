حكم بتغريم سيسكو الأمريكية 1.9 مليار دولار لانتهاك براءات اختراع

أمر قاض أمريكي ، يوم الاثنين، شركة سيسكو المتخصصة في شبكات تكنولوجيا المعلومات بدفع تعويض 9ر1 مليار دولار بعد أن حكم بانتهاكها أربع براءات اختراع تخص شركة الأمن

الإلكتروني "سنتريبيتال نتوورك"، وذلك بحسب الألمانية.

وحكم قاضي المقاطعة هنري مورجان من نورفولك بولاية فرجينيا ، بأنه بسبب أن تصرفات سيسكو كانت "متعمدة وفاضحة" ، فإن التعويضات الفعلية التي تزيد عن 755 مليون دولار ستزداد بمعامل 5ر.2

كما أُمرت سيسكو أيضا بدفع الفوائد والتكاليف بالإضافة إلى ما يصل بنسبة إلى 10% من المبيعات ذات الصلة بالمنتجات المعنية لمدة ثلاثة أعوام و5% لمدة ثلاثة أعوام أخرى بعد ذلك.

وقالت سيسكو على الفور إنها ستستأنف هذا الحكم.