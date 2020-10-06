حقائق وأكاذيب .. حين يكون الشك قناعا للتضليل

لم يكن الخبير الذي ترك لدي أكبر انطباع خلال هذه الأزمة هو صاحب الاسم الأكبر أو الأنا الأكبر. كانت ناتالي ماكديرموت، إخصائية الأمراض المعدية في كلية كينجز كوليدج لندن، التي دحضت بهدوء في منتصف شهر شباط (فبراير) مخاوف الجمهور الأكثر جموحا بشأن مدى فتك فيروس كورونا الجديد.

في ذلك الحين، وبالهدوء نفسه، أوضحت لي أن الفيروس من المحتمل جدا أن يتحول إلى جائحة، وباستثناء الإجراءات الاستثنائية، يمكن أن نتوقع أن يصيب أكثر من نصف سكان العالم، وأن معدل الوفيات الحقيقي غير مؤكد لكن يبدو أنه سيكون بين 0.5 في المائة و1 في المائة. حين أنظر إلى الموضوع الآن، أجد أنها كانت على حق بشكل عام بشأن كل الأمور المهمة. اخترقت تخمينات ماكديرموت المستنيرة ضباب النمذجة المعقدة والتكهنات التي تفتقر إلى البيانات.

كنت أشعر بالفضول لمعرفة كيف فعلت ذلك، لذلك سألتها. قالت: "الأشخاص الذين قضوا كثيرا من وقتهم في دراسة البيانات عن كثب يكافحون أحيانا لإخراج رؤوسهم والنظر إلى ما يحدث من حولهم. أنا أثق بالبيانات أيضا، لكن في بعض الأحيان عندما لا تتوافر لدينا البيانات، نحتاج إلى النظر حولنا وتفسير ما يحدث".

عملت ماكديرموت في ليبيريا في 2014 في الخطوط الأمامية لتفشي فيروس إيبولا الذي أودى بحياة أكثر من 11 ألف شخص. في ذلك الوقت كانت المنظمات الدولية متفائلة بشأن المخاطر، بينما كانت السلطات المحلية في أزمة. عندما وصلت إلى ليبيريا، كانت مراكز العلاج مكتظة، والمرضى ملقون على الأرض وينزفون من دون ضابط من مناطق متعددة في أجسامهم ويموتون كل ساعة.

تلك التجربة المروعة شكلت تقييمها للمخاطر اللاحقة: فمن ناحية، سارس - كوف - 2 هو أقل فتكا بكثير من إيبولا. ومن ناحية أخرى، رأت أن الخبراء يتحركون ببطء شديد أكثر مما يجب أثناء انتظار دليل قاطع على وجود خطر.

قالت: "من خلفيتي في العمل مع إيبولا، أفضل أن أكون مستعدة أكثر من اللازم بدلا من ألا أكون مستعدة بشكل مناسب لأنني في موقف إنكار".

يوجد درس أوسع هنا. يمكننا محاولة فهم العالم من خلال الإحصائيات، التي تقدم في أفضل الأحوال نظرة عامة واسعة وتمثيلية تشتمل على أمور أكثر بكثير مما يمكن أن نتصوره شخصيا. أو يمكننا محاولة فهم العالم عن قرب من خلال التجربة الفردية. كلا المنظورين لهما مزايا وعيوب.

أشاد محمد يونس، رائد التمويل الأصغر والحائز على جائزة نوبل، بمنظور "النظرة الضيقة من الأسفل" وفضله على "نظرة الطير، أي النظرة العامة من فوق"، وهو تعبير موجز ذكي. لكن الطيور ترى الكثير أيضا. من الناحية المثالية، نريد كلا من التفاصيل الثرية للتجربة الشخصية والنظرة الأوسع منخفضة الدقة التي تأتي من جدول البيانات. تأتي النظرة الثاقبة عندما يمكننا الجمع بين الاثنين - وهو ما فعلته ماكديرموت.

عند الإبلاغ عن الأرقام وراء استفتاء "بريكست"، والتصويت على استقلال اسكتلندا، وعديد من الانتخابات العامة، وصعود دونالد ترمب، كان هناك سم في الهواء: تم تقديم كثير من الادعاءات بسوء نية، أو عدم مبالاة بالحقيقة، أو حتى تبني أكثر الأكاذيب وضوحا، في محاولة لصرف الانتباه عن القضايا. التحقق من الحقائق في بيئة لا يهتم فيها الناس بالحقائق، ويهتمون فقط ما إذا كان جانبهم يفوز أم لا، كان تجربة تتسم بنكران الجميل.

لفترة من الوقت، كان أحد عوامل المواساة في ممارسة الصحافة القائمة على البيانات أثناء الوباء هو أنها كانت خالية من مثل هذه القبلية السياسية. رغم الدلائل على العكس، كان الناس متحمسين لسماع الحقائق. الحقيقة مهمة. البيانات والخبرة كانت مفيدة. رغم الدلائل على العكس، الفيروس لا يمكن أن تصرف انتباهه كذبة مكتوبة على حافلة، كما فعل أنصار "بريكست".

هذا لم يدم. تعرضت أمريكا للاستقطاب بسرعة، وأصبح ارتداء الكمامة شارة للهوية السياسية – بشكل عام كان الديمقراطيون يسعون إلى تأكيد التهديد الذي يشكله الفيروس، في حين اتبع الجمهوريون الرئيس ترمب في رفضه باعتبار أن الأمر مبالغ فيه.

خبير الأمراض المعدية البارز أنتوني فاوتشي لا يجعلني أشعر أنه شخصية حزبية - لكن الناخبين الأمريكيين يعتقدون عكس ذلك. يثق به 32 في المائة من الجمهوريين و78 في المائة من الديمقراطيين.

أغرب توضيح لذلك يأتي من حساب تويتر الخاص بالسياسي الجمهوري هيرمان كاين، الذي غرد في أواخر آب (أغسطس): "يبدو أن الفيروس ليس مميتا كما جعلته وسائل الإعلام السائدة يبدو لأول مرة". توفي كاين، للأسف، بسبب فيروس كوفيد - 19 في تموز (يوليو) - لكن يبدو أن الاستقطاب السياسي أقوى من الموت.

ليست كل قضية تكون مستقطبة سياسيا، لكن عندما تتم جرجرة شيء ما إلى الساحة السياسية، غالبا ما يعطي الحزبيون الأولوية للانتماء القبلي على اعتبارات الحقيقة. يمكننا أن نرى هذا بوضوح، مثلا، في الطريقة التي يتباعد بها الجمهوريون والديمقراطيون ذوو التعليم العالي فيما يتعلق بمخاطر تغير المناخ أكثر من الجمهوريين والديمقراطيين الأقل تعليما.

بدلا من تحقيق نوع من الإجماع، يبدو أن المزيد من أعوام التعليم يوفر ببساطة للناس الأدوات المعرفية التي يحتاجون إليها للوصول إلى نتيجة ملائمة سياسيا. من تغير المناخ إلى السيطرة على السلاح إلى لقاحات معينة، هناك أسئلة لا تكون الإجابة عنها مسألة دليل بل مسألة هوية جماعية.

في هذا السياق، الاستراتيجية التي كانت صناعة التبغ رائدة فيها في الخمسينيات تعد قوية بشكل خاص. حين تؤكد عدم اليقين والخلاف بين الخبراء والشك، فإنك ستجد جمهورا راغبا في تصديقك. إذا لم يكن أحد يعرف الحقيقة حقا، فيمكن للناس أن يصدقوا ما يريدون.

كل هذا يعيدنا إلى داريل هوف، المتشكك الإحصائي ومؤلف كتاب "كيف تكذب باستخدام الإحصائيات". في حين أن انتقاداته الحادة للخداع الإحصائي جعلته بطلا لكثير من زملائي المهووسين، إلا أن مسيرته المهنية اتخذت منحى أكثر قتامة، حيث وفر الارتياب قناعا للتضليل.

عمل هوف في تأليف كتاب لاحق لكتابه الأول ممول من صناعة التبغ، بعنوان "كيف تكذب باستخدام إحصائيات التدخين"، الذي ألقى بظلال من الشك على الأدلة العلمية التي تفيد بأن السجائر خطيرة. (لحسن الحظ، لم يتم نشره).

كذلك ظهر هوف أمام لجنة في مجلس الشيوخ الأمريكي كانت تفكر في فرض تحذيرات صحية على عبوات السجائر. أوضح للمشرعين أن هناك علاقة إحصائية بين الأطفال وطيور اللقلق (اتضح أنها موجودة) على الرغم من أن الأصل الحقيقي للأطفال مختلف نوعا ما. وجادل بأن العلاقة بين التدخين والسرطان ضعيفة بالمثل.

شكوك هوف الإحصائية حولته إلى سلف المتصيدين المخالفين للإجماع اليوم. فقد كان يتفوه بالكلام الفارغ بينما يدعي أنه الصوت الصريح للحس السليم. ينبغي أن يكون هذا تحذيرا لنا جميعا. هناك مكان في مجموعة الأدوات المعرفية لأي شخص للارتياب السليم، لكن هذا الارتياب يمكن أن يتحول بسهولة شديدة إلى رفض للنظر في أي دليل على الإطلاق.

تذكرنا هذه الأزمة بإغراء الحزبية والسخرية والشك المصطنع. لكنها تظهر بالتأكيد قوة الإحصاءات الصادقة. قام الإحصائيون وعلماء الأوبئة وعلماء آخرون بإنتاج أعمال ملهمة. أقترح أن ننحي جانبا كتاب" كيف تكذب باستخدام الإحصائيات" ونتنبه للأمور.

جمع البيانات التي نحتاج إليها بعناية، وتحليلها بصراحة وصدق، ومشاركة المعرفة، وفتح الألغاز التي تلقيها علينا الطبيعة - هذه هي الفرصة الوحيدة لدينا لهزيمة الفيروس، وعلى نطاق أوسع، أداة أساسية لفهم عالم معقد ورائع.