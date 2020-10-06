السوق السعودية في المرتبة الـ19 بين بورصات العالم من حيث السيولة .. تقدمت 4 مراكز في شهر

تقدمت سوق الأسهم السعودية الرئيسة "تداول" أربعة مراكز عالميا بين أكبر البورصات من حيث قيمة الأسهم المتداولة "السيولة" خلال شهر آب (أغسطس) الماضي، مقارنة بشهر تموز (يوليو) السابق له.

ووفقا لرصد وحدة التقارير في صحيفة "الاقتصادية" استند إلى بيانات "تداول" ومواقع البورصات العالمية والاتحاد العالمي للبورصات، احتلت سوق الأسهم السعودية المرتبة الـ19 عالميا من حيث السيولة المتداولة في السوق خلال شهر أغسطس الماضي، مقارنة بالمرتبة الـ23 في شهر يوليو من العام ذاته.

وحققت سوق الأسهم السعودية هذا التقدم بعد أن قفزت السيولة المتداولة خلال أغسطس الماضي 35 في المائة عن الشهر السابق له، لتبلغ 150.4 مليار ريال (40.1 مليار دولار).



الـ 20 الكبار



جاء ترتيب أكبر 19 بورصة حول العالم من حيث قيمة التداول خلال شهر أغسطس الماضي، بصدارة بورصة نيويورك "الولايات المتحدة" بـ2.67 تريليون دولار، تلتها بورصة ناسداك "الولايات المتحدة" بـ1.93 تريليون دولار.

وثالثا حلت بورصة شنزو "الصين" بـ1.8 تريليون دولار، ثم بورصة شنغهاي "الصين" بـ1.41 تريليون دولار.

وفي المركز الخامس جاءت بورصة كوريا الجنوبية بـ520.4 مليار دولار، ثم بورصة طوكيو "اليابان" بـ455.2 مليار دولار، سابعا بورصة هونج كونج "الصين" بـ280.8 مليار دولار.

في المرتبة الثامنة البورصة الوطنية للأسهم "الهند" بقيمة تداول 173.1 مليار دولار، ثم بورصة تايوان بـ155.3 مليار دولار.

عاشرا بورصة يورونكست "أوروبا" بـ143.2 مليار دولار، ثم بورصة تورنتو "كندا" بـ125.4 مليار دولار.

وحلت بورصة فرانكفورت "ألمانيا" في المركز الـ12 بـ122.7 مليار دولار، ثم بورصة لندن "بريطانيا" بـ115.5 مليار دولار.

والـ14 جاءت بورصة البرازيل بـ 114.6 مليار دولار، ثم بورصة أستراليا بـ98.5 مليار دولار، وبورصة إسطنبول "تركيا" بـ71.8 مليار دولار.

وحجزت البورصة السويسرية المرتبة الـ17 بـ70.8 مليار دولار، ثم بورصة طهران "إيران" بقيمة تداول 51.7 مليار دولار.

والـ19 سوق الأسهم السعودية "تداول" بقيمة تداول 40.1 مليار دولار خلال أغسطس 2020.

* وحدة التقارير الاقتصادية