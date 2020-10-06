رغم ضغوط البيع .. الأسهم السعودية تصعد 79 نقطة مسجلة أفضل أداء يومي في شهر

عادت الأسهم السعودية إلى الارتفاع لتحقق أفضل أداء يومي منذ شهر وتغلق عند 8257 نقطة رابحة 79 نقطة بنحو 0.98 في المائة، بينما زاد مؤشر "إم تي 30" الذي يقيس أداء الأسهم القيادية عشر نقاط بنحو 0.9 في المائة، وجاء الارتفاع بدعم من معظم القطاعات. وتعرضت السوق لضغوط بيعية في مطلع الجلسة أفقدتها نحو 1 في المائة من قيمتها لتصل إلى 8095 نقطة وارتدت لتغلق في المنطقة الخضراء في نهاية الجلسة وزادت من مكاسبها في جلسة المزاد بنحو 14 نقطة مع تداولات تزيد على 200 مليون ريال، وبذلك تعود السوق فوق متوسط 20 يوما الذي فقدته في الجلسة السابقة، ما يعزز من شهية المخاطرة التي يبدو أنها عادت إلى السوق مع تحسن أسعار النفط التي ارتفعت بأكثر من 5 في المائة خلال جلسة أمس. ومع ذلك تبقى السوق دون أعلى مستوياتها للربع الثالث عند 8390 نقطة التي تشكل مقاومة قوية، وطالما السوق تتداول دونها فإن عودة الضغوط البيعية كما حدث في الجلستين الأخيرتين ممكنة.



الأداء العام للسوق



افتتح المؤشر العام الجلسة عند 8181 نقطة وتداول بين الانخفاض والارتفاع، وكانت أدنى نقطة عند 8095 نقطة فاقدا 1 في المائة بينما أعلى نقطة عند 8257 نقطة رابحا 0.98 في المائة، وفي نهاية الجلسة أغلق المؤشر عند 8257 نقطة رابحا 79 نقطة بنحو 0.98 في المائة. وارتفعت السيولة 11 في المائة بنحو 1.2 مليار ريال لتصل إلى 11.4 مليار ريال، بمعدل 24 ألف ريال للصفقة، بينما زادت الأسهم المتداولة 2 في المائة بنحو تسعة ملايين سهم لتصل إلى 505 ملايين سهم متداول، أما الصفقات فارتفعت 11 في المائة بنحو 45 ألف صفقة لتصل إلى 471 ألف صفقة.



أداء القطاعات



تراجعت خمسة قطاعات مقابل ارتفاع البقية واستقرار "الأدوية". وتصدر المتراجعة "تجزئة السلع الكمالية" بنحو 0.99 في المائة، يليه "الصناديق العقارية المتداولة" بنحو 0.8 في المائة، وحل ثالثا "المرافق العامة" بنحو 0.6 في المائة. بينما تصدر المرتفعة "التأمين" بنحو 2.5 في المائة، يليه "الاتصالات" بنحو 1.9 في المائة، وحل ثالثا "الطاقة" بنحو 1.8 في المائة.

وكان الأعلى تداولا "التأمين" بنحو 20 في المائة بقيمة 2.2 مليار ريال، يليه "المواد الأساسية" بنحو 18 في المائة بقيمة ملياري ريال، وحل ثالثا "إنتاج الأغذية" بنحو 12 في المائة بقيمة 1.4 مليار ريال.



أداء الأسهم



تصدر الأسهم المرتفعة "الأسماك" بنحو 9.96 في المائة ليغلق عند 51.90 ريال، يليه "تهامة" بنحو 9.9 في المائة ليغلق عند 57.70 ريال، وحل ثالثا "عناية" بنحو 9.9 في المائة ليغلق عند 33.85 ريال، وفي المقابل تصدر المتراجعة "أنعام القابضة" بنحو 4 في المائة ليغلق عند 268.80 ريال، يليه "أميانتيت" بنحو 2.5 في المائة ليغلق عند 15.18 ريال، وحل ثالثا "بنيان ريت" بنحو 2.3 في المائة ليغلق عند 9.04 ريال. وكان الأعلى تداولا "الأسماك" بقيمة 789 مليون ريال، يليه "تهامة" بنحو 687 مليون ريال، وحل ثالثا "أمانة للتأمين" بقيمة 657 مليون ريال.



وحدة التقارير الاقتصادية