الاقتصادية - الموقع الرسمي لأخبار الاقتصاد والأسواق | الاقتصادية
الخميس, 23 أكتوبر 2025 | 1 جُمَادَى الْأُولَى 1447
الرئيسية
الأسواق
الشركات
تقارير وتحليلات
الطاقة
العقارات
التكنولوجيا
ريادة الأعمال
الأخبار
الرياضة
المزيد
+
شركة الاتحاد التعاوني للتأمين
10.56
(-0.66%) -0.07
مجموعة تداول السعودية القابضة
201.8
(1.10%) 2.20
الشركة التعاونية للتأمين
128.5
(0.78%) 1.00
شركة الخدمات التجارية العربية
106.2
(-1.76%) -1.90
شركة دراية المالية
5.51
(-1.61%) -0.09
شركة اليمامة للحديد والصلب
37.24
(-0.96%) -0.36
البنك العربي الوطني
24.09
(-4.48%) -1.13
شركة موبي الصناعية
12.63
(0.24%) 0.03
شركة البنى التحتية المستدامة القابضة
35.1
(-2.34%) -0.84
شركة إتحاد مصانع الأسلاك
24.01
(-0.04%) -0.01
بنك البلاد
28.92
(0.35%) 0.10
شركة أملاك العالمية للتمويل
12.85
(0.71%) 0.09
شركة المنجم للأغذية
57.35
(-0.52%) -0.30
صندوق البلاد للأسهم الصينية
12.39
(0.41%) 0.05
الشركة السعودية للصناعات الأساسية
60
(-1.40%) -0.85
شركة سابك للمغذيات الزراعية
121
(-1.94%) -2.40
شركة الحمادي القابضة
35.4
(0.57%) 0.20
شركة الوطنية للتأمين
14.91
(-0.07%) -0.01
أرامكو السعودية
25.98
(3.75%) 0.94
شركة الأميانت العربية السعودية
20
(-0.50%) -0.10
البنك الأهلي السعودي
39.02
(0.52%) 0.20
شركة ينبع الوطنية للبتروكيماويات
34.04
(-1.79%) -0.62
للإشتراك في النشرة
تعرف على أحدث الأخبار والتحليلات من الاقتصادية
اشترك الآن