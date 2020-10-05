الأسهم الأمريكية تقفز مع إعلان ترمب مغادرته المستشفى

ارتفعت الأسهم الأمريكية بقوة اليوم الاثنين، متعافية من تراجعات الجلسة السابقة، مع توقع المستثمرين تحفيزا ماليا جديدا وبعد أنباء أن الرئيس دونالد ترمب سيغادر المستشفى الذي يتلقى فيه العلاج بعد إصابته بفيروس كورونا، وذلك بحسب رويترز.

وقفزت أسهم ريجينيرون للصناعات الدوائية بعد أن قال طبيب ترامب إنه عولج بدواء من إنتاجها.

وقال جيم بولسن، كبير إستراتيجيي الاستثمار لدى لوتهولد جروب في مينيابوليس، "اتفاق التحفيز مازال يرواح مكانه ومازالت الاتصالات جارية... تتزايد فرص إنجاز شيء ما."

وبناء على بيانات غير رسمية، ارتفع المؤشر داو جونز الصناعي 460.47 نقطة بما يعادل 1.66 بالمئة ليصل إلى 28143.28 نقطة، وزاد المؤشر ستاندرد أند بورز 500 بمقدار 59.32 نقطة أو 1.77 بالمئة مسجلا 3407.76 نقطة، وتقدم المؤشر ناسداك المجمع 255.26 نقطة أو 2.3 بالمئة إلى 11330.28 نقطة.