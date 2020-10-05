الأسهم الأمريكية تصعد بفضل آمال التحفيز

بدأت مؤشرات الأسهم الأمريكية الرئيسية تعاملاتها على ارتفاع اليوم بعد أن قال الأطباء إن الرئيس دونالد ترمب قد يخرج من المستشفى الذي يتلقى فيه العلاج من كوفيد-19، بينما تعززت المعنويات أيضا بفضل الآمال في تحفيز مالي جديد.

وبحسب "رويترز" صعد المؤشر داو جونز الصناعي 142.61 نقطة بما يعادل 0.52 بالمئة ليصل إلى 27825.42 نقطة، وتقدم المؤشر ستاندرد أند بورز 500 بمقدار 18.83 نقطة أو 0.56 بالمئة مسجلا 3367.27 نقطة، وزاد المؤشر ناسداك المجمع 94.09 نقطة أو 0.85 بالمئة إلى 11169.11 نقطة.