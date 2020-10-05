بعد تعرض ترمب وريجان لأزمة صحية أثناء الرئاسة .. أيهما كسب تعاطف الأمريكيين ؟

عندما تعرض الرئيس الامريكي الأسبق رونالد ريجان لمحاولة اغتيال رميا بالرصاص التف الشعب حوله ولكنه لم يمض 8 أشهر في الاستهانة بخطر المسلحين المختلين عقليا بحسب ما ذكرته صحيفة "لوس أنجلوس تايمز".

وفي الوقت الحالي يعيد إعلان الرئيس الأمريكي دونالد ترمب عن إصابته هو وزوجته ميلانيا بفيروس كورونا إلى الاذهان أحداث المرة الأخيرة التي واجهت فيها البلاد حالة من الذعر البالغ بسبب القلق على الحالة الصحية لرئيسها كما يسترجع ما حدث في الأيام القليلة المثيرة التي شهدها ربيع 1981.

وكان جون دبليو. هينكلي جونيور قد قام بإطلاق النار على ريجان في 30 مارس 1981 عندما كان الرئيس يهم مع الوفد المرافق له بمغادرة فندق "هيلتون واشنطن" بعد أن ألقى خطابا هناك. وكان ذلك بعد 70 يوما فقط من تولي ريجان فترة ولايته الاولى من منصبه كرئيس للبلاد.

إلا أن ريجان الذي تولى رئاسة الولايات المتحدة لفترتين منذ يناير 1981 وحتى يناير 1989 خرج من المحنة بعلاقة أقوى بكثير مع المواطنين الامريكيين، صاحبته طوال بقية فترة توليه الرئاسة.

وترى صحيفة "لوس أنجليس تايمز" أن قدرة ترامب على اكتساب نفس التعاطف الذي حصل عليه ريجان، تعتبر أمرا مشكوكا فيه، وذلك ليس فقط بسبب الأحداث التي سبقت مرضه، ولكن بسبب الاختلافات الحادة بين شخصية كل منهما والتي يمكن ملاحظتها من خلال ردود فعلهما الفورية تجاه الأزمة الصحية التي تعرض لها كل منهما.

فقبل أن يبدأ الجراحون عمليتهم لإزالة الرصاصة التي أصيب بها ريجان ووقف النزيف ارتفع الرئيس الامريكي الراحل بجسده بصورة مذهلة متكئا على مرفقه حيث قال "أتمنى أن تكونوا جميعا من الجمهوريين".

ومن جانبهم حرص المسؤولون في البيت الأبيض آنذاك على نشر تلك النكات والمزحات سريعا في الصحف حيث فهم المواطنون في ذلك الوقت ما كانت تعنيه، وهو أن ريجان كان شجاعا وكان قلقا أيضا بشأن من حوله. لقد دفعته غريزته الأولى إلى تهدئة زوجته. ثم مازح الأطباء لتهدئتهم أيضا لإنه كان يعلم إنهم جميعا في حالة شديدة من التوتر.

وقد أدى ذلك إلى ارتفاع شعبيته.

والسؤال الذي تطرحه صحيفة "لوس أنجلوس تايمز" الآن هو هل يمكننا توقع حدوث قفزة مماثلة من تعاطف المواطنين وارتفاع الشعبية مع الرئيس ترامب علما بأن الدولة آنذاك لم تكن تعاني من الاستقطاب والانقسام كما هو حادث حاليا.

وترى الصحيفة أنه إذا كانت حالة ترامب جيدة بالقدر الكافي فإنه يمكننا أن نفكر فيما إذا كان سيتصرف بتواضع وشرف وترفع مثلما فعل ريجان. ولكن هل يمكننا أن نتوقع أن يقوم ترمب وهو على سرير المرض بنشر تغريدات ينتقد فيها ذاته مما قد يساعد في ترسيخ روابط بين الناخبين وبين رئيس يعاني محنة المرض ؟.

كما أن تصرفات ترمب بعد تشخيص إصابته بالفيروس تتناقض مع تصرفات ريجان حيث أنه التزم الصمت لعدة ساعات على حسابه على "تويتر" الذي يعد قناة التواصل الرئيسية الخاصة به منذ أن أعلن عن تشخيصه في حوالي الساعة الواحدة صباحا (بحسب التوقيت الشرقي) في واشنطن كما أنه لم يعقد مؤتمرا عبر الهاتف كان مقررا يوم الجمعة مع حكام الولايات.

من ناحية أخرى كان البيت الأبيض في عهد ريجان يرغب في أن يُظهر أن الرئيس يهيمن على دفة القيادة تماما حتى وهو راقد في سريره بالمستشفى.

ففي صباح اليوم التالي لإطلاق النار عليه وبعد أن أمضى الرئيس الأسبق ليلة مضطربة في غرفة الإنعاش وقع ريجان على مشروع قانون خاص بمنع الدعم الممنوح لأصحاب مزارع الألبان.

وقال متحدث باسم البيت الأبيض للصحفيين إن ذلك الإجراء أثبت "أن ريجان يقوم بمهام الرئاسة على الرغم من تعرضه لإطلاق نار إثر محاولة اغتياله يوم الاثنين" بحسب ما نقلته وكالة "أسوشيتيد برس".

وعلى الرغم من أن الأطباء قللوا في البداية من خطورة إصابات ريجان (الذي وصل إليهم قبل دقيقة أو اثنتين من لفظ أنفاسه الاخيرة) إلا أنهم قدموا في النهاية تحليلا كاملا ومفصلا إلى حد ما بشأن كيفية تعاملهم مع الرئيس وتوقعات الشفاء بالنسبة له.

ورغم تلك العثرات كان المواطنون على استعداد للوثوق في الأطباء المعالجين لريجان وإدارته الشابة بحسب ما ذكرته صحيفة "لوس أنجلوس تايمز".

لقد استفاد ريجان من التجربة حيث كتب في مذكراته أنه صلى من أجل الرجل الذي أطلق عليه النار. فقد تسبب الحادث في حدوث تغيير جذري في نظرة الرئيس للعالم.

ولكن، هل نتوقع أن يتغير ترمب ويتعاطف بصورة أكبر مع هؤلاء الذين أصيبوا بالفيروس ؟. إن الادلة التي تشير إلى ذلك تعد قليلة حتى الوقت الحالي إلا أن مثال ريجان قد يأتي بفائدة لترامب والبيت الأبيض .