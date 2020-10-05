ألمانيا: أزمة "كورونا" تضرب تجارة الملابس بشكل خاص

أضرت أزمة جائحة كورونا بقطاع بيع الملابس بالتجزئة بشدة في ألمانيا.

فقد أعلن مكتب الإحصاء الاتحادي اليوم الاثنين أنه في اغسطس الماضي تراجعت المبيعات الحقيقية للتجار، ومعظمهم في وسط المدن، بنسبة 11.6% مقارنة بمستوى فبراير الماضي، وبنسبة 11.4% مقارنة بنفس الشهر عام 2019 ، بحسب ما نشرت "الألمانية".

وخلال الجائحة، لجأ المشترون إلى الإنترنت أكثر من ذي قبل. وكانت الملابس والسلع الرياضية والأحذية أكثر المنتجات رواجا عبر الإنترنت في ألمانيا في عام 2019، وبلغت نسبة مشتريها عبر الإنترنت 68%. وفي أغسطس. وارتفعت مبيعات الملابس عبر الإنترنت والطرود البريدية بنسبة نحو 23% مقارنة بنفس الشهر العام الماضي. وبوجه عام، ارتفعت المبيعات عبر الإنترنت بنسبة 19.6% على أساس سنوي.

وتُظهر النظرة طويلة المدى نجاح بائعي التجزئة على الإنترنت ومنصات مثل أمازون: فمنذ عام 1999 حتى عام 2019، زادت مبيعاتهم الحقيقية بنسبة 120.3%، وفقًا لمكتب الإحصاء الاتحادي. وخلال نفس الفترة، خسرت المتاجر الكبرى 42.1% من بيعاتها. وبينما تمكنت تجارة التجزئة في المتاجر الثابتة من تحقيق مكاسب بنسبة 11.2% خلال هذه الفترة، ظلت متراجعة للغاية عن معدلات نمو تجارة الإنترنت.