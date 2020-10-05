الذهب يتراجع مع تلميح أطباء لمغادرة ترمب المستشفى اليوم

انخفض الذهب اليوم الاثنين، إذ أدت إشارة البيت الأبيض إلى أن الرئيس الامريكي دونالد ترمب "يستجيب جيدا" لعلاج كوفيد-19 إلى تحسن المعنويات عالميا، مما سحب أموالا من المعدن الذي عادة ما يعتبر ملاذا آمنا، بحسب ما نشرت "رويترز".

وانخفض الذهب في السوق الفورية 0.4 بالمئة إلى 1892.01 دولار للأوقية (الأونصة) .

وتراجعت عقود الذهب الأمريكية الآجلة 0.6 بالمئة إلى 1897.10 دولار.

وقال هارشال باروت كبير مستشاري الأبحاث المعنيين بجنوب آسيا لدى ميتالز فوكاس إن التقارير الايجابية عن صحة الرئيس ترمب تدعم المعنويات بينما تضغط على الذهب، مضيفا أن الضبابية السياسية بوجه عام في الولايات المتحدة تظل قائمة في الفترة التي تسبق الانتخابات الأمريكية.

قال أطباء معالجون لترمب إن صحته تتحسن وقد يعود للبيت الأبيض اليوم.

لكن خبراء آخرين يحذرون من أن حالة ترمب قد تكون خطيرة.

ونزل الدولار 0.1 بالمئة مقابل عملات منافسة، في حين ارتفعت أسواق الأسهم، إذ ساهم تعافي ترامب في تهدئة أسواق المال.

ومن المعادن النفيسة الأخرى، ارتفعت الفضة 0.1 بالمئة إلى 23.73 دولار للأوقية، ونزل البلاتين 0.9 بالمئة إلى 873.96 دولار، وفقد البلاديوم 0.3 بالمئة إلى 2302.14 دولار.