الأسهم اليابانية تعاود الصعود وسط أنباء عن صحة ترمب تطمئن المستثمرين

عادت الأسهم اليابانية للصعود اليوم الاثنين، مدعومة بشراء لأسهم الشركات التي تزيد قيمتها الحقيقية عن أسعار أسهمها الحالية مثل شركات السكك الحديدية، وذلك بعد أن قال أطباء إن الرئيس الأمريكي دونالد ترمب يتعافى جيدا، وذلك بعد أيام قليلة من تشخيص إصابته بكوفيد-19 الذي أثار ذعرا على نطاق واسع، بحسب ما نشرت "رويترز"، وارتفع المؤشر نيكي 1.23 بالمئة إلى 23312.14 نقطة.

قال أطباء إنه من الممكن إعادة الرئيس إلى البيت الأبيض اليوم، غير أنهم يتابعون حالة رئتيه بعد أن حصل على أكسجين إضافي.

وصعد المؤشر توبكس الأوسع نطاقا 1.74 بالمئة إلى 1637.25 نقطة، إذ ربحت الأسهم التي تزيد قميتها الحقيقية عن أسعارها 2.2 بالمئة، متفوقة على زيادة 1.37 بالمئة للأسهم المرتبطة بالنمو على مؤشر أسهم النمو ضمن توبكس.

وعلى وجه الخصوص، تعافت أسهم شركات السكك الحديدية بشكل كبير من خسارة تكبدتها يوم الجمعة، وهو ما يعود لأسباب منها الآمال في زيادة الطلب على السفر بسبب حملة حكومية لتشجيع السياحة الداخلية في الوقت الذي يستمر فيه إغلاق الكثير من الحدود الدولية بسبب فيروس كورونا.