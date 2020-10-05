جراء كورونا .. "تايمز سكوير" ينقل احتفالات رأس السنة إلى الفضاء الإلكتروني

في نهاية عام مليء بإلغاء فعاليات رئيسية أعلنت مدينة نيويورك أنها سوف تنقل فعالياتها التقليدية في عشية رأس السنة إلى الفضاء الإلكتروني جراء جائحة فيروس كورونا.

غير أنه من ناحية إيجابية يعني هذا أن الجميع من مختلف أنحاء العالم سوف يتمكنون من مشاهدة الإسقاط السنوي للكرة على الهواء مباشرة وكذلك العروض التي سوف تقام في الفعالية.

وقال جيف ستراوس رئيس شركة كاونت داون إنترتينمينت التي تشارك في إنتاج الفعالية "سوف نفتقد الجميع العام الجاري ولكننا سوف نجلب احتفالاتنا إليكم سواء كنتم تريدون التغيير والابتعاد عن الأنباء السيئة لعام 2020 أو التحول إلى العام الجديد بحس من الأمل والتجديد والحلول".

التفاصيل لم تكتمل بعد ولكن لن يتم السماح سوى لمجموعة قليلة مختارة من الضيوف بدخول الميدان بموجب قواعد التباعد الاجتماعي الصارمة في ظل فيروس كورونا للاحتفال بعام 2021 في قلب مانهاتن.

وفي الأوقات الطبيعية يتجمع مليون شخص تقريبا في ميدان تايمز سكوير للاحتفال بالعام الجديد بالتهليل والغناء وهطول أوراق الشجر المجففة والعروض من جانب موسيقيين مشهورين. وأقيم أول احتفال في ميدان تايمز سكوير في 1904.