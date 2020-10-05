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أحداث في صور

شارع الطين

سكان بلدة جارسيو الإيطالية ينظفون أحد شوارعها من الطين بعد أن اجتاحت عاصفة قوية المنطقة، ما أدى إلى مقتل شخصين وفقدان 30 آخرين. «الفرنسية »

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