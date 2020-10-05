"تبادل" تتجه لتوسيع تطبيق مشروع إدارة الشاحنات ليشمل موانئ ومنافذ المملكة كافة

تعكف الشركة السعودية لتبادل المعلومات إلكترونيا "تبادل" مع الهيئة العامة للموانئ "موانئ" والهيئة العامة للجمارك، على توسعة تطبيق "مشروع إدارة الشاحنات" ليشمل موانئ ومنافذ المملكة الرئيسة البرية والجوية والبحرية، ما سيسهم في سلاسة حركة تدفق الشاحنات ورفع كفاءة العمل.ووفقا لمعلومات حصلت "الاقتصادية" عليها، فإن تطبيق مشروع إدارة الشاحنات يهدف إلى رفع كفاءة التشغيل بالموانئ، وذلك عن طريق تفعيل العمل على مدار 24 ساعة لتسلم الشحنات، الأمر الذي سيسهم في زيادة عدد الرحلات لتسلم الشحنات من الناقلين، وبالتالي تخفيض ازدحام الطرق المؤدية للموانئ.وتهدف "الجمارك" و"الموانئ" إلى توفير الشفافية للمستوردين، ومن هذا المنطلق تعمل "تبادل" معهم على الفاتورة المجمعة، التي ستتيح للمستوردين الاطلاع على جميع الأجور والرسوم المتعلقة بشحناتهم.وبحسب المعلومات، تخطط "تبادل" على تفعيل خدمة "فسح باي"، التي ستمكن قطاع الأعمال في القطاع اللوجستي من إنشاء ورفع الفواتير المستحقة على عملائها وتسديدها عبر رقم "سداد"، وذلك بهدف تيسير عملية التحويل الرقمي لإجراءات الفواتير والمدفوعات، وتسهيل التجارة المالية بكفاءة وفعالية.وأحدثت منصة "فسح"، نقلة نوعية في تيسير التجارة عبر الحدود وتسريع واختصار الإجراءات الورقية المستخدمة سابقا، وتقدم المنصة للمخلصين الجمركيين والوكلاء الملاحيين والمستوردين والمصدرين أكثر من 80 خدمة إلكترونية، تتضمن خدمات تقديم بيانات الاستيراد والتصدير والعبور وبيان الإحصاء الصادر والوارد، وغيرها من خدمات تعديل الخطابات وأرشفة الوثائق والاستعلام عن المخالفات، بجانب تقديم الحلول المالية إلكترونيا عبر خدمة فسح باي.وفي سياق متصل، أعلن في بيان صحافي إطلاق الشركة السعودية لتبادل المعلومات إلكترونيا "تبادل" بالتعاون مع الهيئة العامة للموانئ "موانئ"، مشروع "نظام إدارة الشاحنات" في مرحلته الأولى في ميناء جدة الإسلامي كإجراء اختياري، الذي يتيح للمستوردين والمخلصين الجمركيين حجز موعد مسبق عبر منصة "فسح"، في خطوة تستهدف رفع كفاءة التشغيل بالميناء، وتماشيا مع الإجراءات الوقائية، التي اتخذتها المملكة للحد من انتشار فيروس كورونا.ويعمل "نظام إدارة الشاحنات" على تنظيم وإدارة الطاقة الاستيعابية في مختلف المنافذ، وذلك عبر تطبيق تقنيات حديثة ومتطورة لحجز المواعيد المسبقة، إضافة إلى تتبع وإدارة حركة أسطول الشاحنات وتنظيم عمل السائقين، بجانب العمل على ربط جميع الجهات الحكومية المعنية إلكترونيا والتي تتعاون مع بعضها بعضا في تشغيل وإدارة هذا النظام.وسيمكن النظام المصدرين والمستوردين من حجز المواعيد المسبقة عبر "فسح"، النافذة الموحدة لعمليات الاستيراد والتصدير في المملكة، من أجل التنسيق المسبق لعبور الشاحنات في ميناء جدة الإسلامي، وصولا إلى تنظيم حركة سير هذه الشاحنات وتخفيض ازدحام الطرق المؤدية للميناء، وتسريع إجراءات التخليص الجمركي، بجانب الحد من التجمع والانتظار عند المنافذ، ما يسهم في سلاسة حركة تدفق الشاحنات ورفع كفاءة العمل.