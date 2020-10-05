تراجع معظم البورصات الخليجية .. و«الكويتية» تنتعش بقيادة أسهم القطاع المالي

تراجع معظم البورصات الخليجية أمس، بعد الهبوط الحاد لأسعار النفط الجمعة الماضي، بينما انتعشت سوق الأسهم الكويتية، إذ قادت أسهم القطاع المالي مكاسب واسعة النطاق بعد إغلاق البورصة لجلستين في أعقاب وفاة أمير البلاد.وفقد خام برنت أكثر من 4 في المائة الجمعة الماضي، بعد إعلان إصابة الرئيس الأمريكي دونالد ترمب بمرض كوفيد - 19، لتهتز الأسواق المالية، بينما يهدد ارتفاع الإنتاج العالمي من الخام التعافي الضعيف للسوق.وفي الكويت، قفز مؤشر السوق الأول 3.1 في المائة إلى 6205 نقاط، في أكبر مكسب يومي له منذ نيسان (أبريل)، وارتفعت جميع أسهمه عند الإغلاق. وارتفع "بيت التمويل الكويتي" 4.2 في المائة، وزاد سهم بنك الكويت الوطني ذو الثقل 2.9 في المائة.وبحسب "رويترز"، قال، "الكويت الوطني" في إفصاح للبورصة أمس، "إنه وقع وبيت التمويل الكويتي اتفاقية تسهيلات ائتمانية مشتركة بمليار دينار 3.27 مليار دولار مع مؤسسة البترول الكويتية".ويوم السبت، أكد البنك المركزي الكويتي التزامه بقوة الدينار واستقرار سعر الصرف.وهبط مؤشر دبي الرئيس 0.9 في المائة إلى 2245 نقطة، تحت ضغط خسائر سهم بنك دبي الإسلامي الذي فقد 2.1 في المائة وانخفاض سهم "إعمار العقارية" القيادي 1.8 في المائة.واستقر مؤشر بورصة أبوظبي عند 4493 نقطة، وفقد سهم بنك أبوظبي التجاري 1.1 في المائة.وفي قطر، خسر المؤشر 0.5 في المائة ليسجل 9954 نقطة، متأثرا بهبوط سهم "صناعات قطر" المنتجة للبتروكيماويات 0.8 في المائة، وتراجع بنك قطر الوطني، 0.6 في المائة.وارتفع مؤشر البحرين 0.3 في المائة، ليسجل 1436 نقطة بالتزامن مع ارتفاع ثلاثة أسهم، أبرزها سهم البنك الأهلي المتحد - البحرين 1.30 في المائة.وخسر مؤشر مسقط 0.5 في المائة، ليسجل 3495 نقطة، وتأثر المؤشر بانخفاض القطاع المالي 0.53 في المائة، بضغط تراجع "مسقط للتمويل" بنحو 4.25 في المائة، وهبوط بنك مسقط 1.66 في المائة.وفي القاهرة، ارتفع المؤشر الرئيس للبورصة المصرية 0.2 في المائة إلى 11071 نقطة، وسط مبيعات محلية ومشتريات عربية وأجنبية. وصعد سهم الشركة الشرقية للدخان 2.8 في المائة.