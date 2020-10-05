السوق الموازية تصعد 5 % بتداولات قيمتها 36 مليون ريال

صعدت السوق الموازية "نمو" بنحو 5 في المائة، لتغلق عند 14477 نقطة رابحة 688 نقطة، وارتفعت قيمة التداول 23 في المائة إلى 36 مليون ريال، بينما زادت الأسهم المتداولة 14 في المائة إلى 530 ألف سهم متداول، أما الصفقات فارتفعت 17 في المائة إلى 1.2 ألف صفقة. وتراجع سهم "الأسمنت الأبيض" وحيدا بنحو 2.5 في المائة، ليغلق عند 26.90 ريال، مقابل ارتفاع البقية بصدارة "الوطنية للبناء والتسويق" بنحو 19 في المائة، ليغلق عند 335 ريالا، يليه "التطويرية الغذائية" بنحو 5.2 في المائة، ليغلق عند 146.20 ريال، وحل ثالثا "الصمعاني" بنحو 2.3 في المائة، ليغلق عند 141.40 ريال.وكان الأعلى تداولا "التطويرية الغذائية" بقيمة 11.8 مليون ريال، يليه "سمو" بقيمة 9.2 مليون ريال، وحل ثالثا "الصمعاني" بقيمة 8.3 مليون ريال.