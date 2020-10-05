4.6 مليار ريال قيمة 220 صفقة خاصة في سوق الأسهم السعودية خلال الربع الثالث

بلغت قيمة الصفقات الخاصة في سوق الأسهم السعودية خلال الربع الثالث من العام الجاري نحو 4.6 مليار ريال، وذلك عبر تنفيذ نحو 220 صفقة على نحو 143.6 مليون سهم.

وبحسب رصد وحدة التقارير في صحيفة "الاقتصادية"، استند إلى بيانات "تداول"، تراجعت قيمة الصفقات الخاصة في سوق الأسهم السعودية خلال الربع الثالث بنحو 66 في المائة، مقارنة بالفترة نفسها من العام الماضي والبالغة نحو 13.5 مليار ريال، التي تم تنفيذها عبر 618 صفقة خاصة.

وتعرف الصفقات الخاصة بحسب السوق المالية السعودية بأنها عبارة عن أوامر يتم تنفيذها بعدما يتفق مستثمر بائع وآخر مشتر على تداول أوراق مالية محددة وبسعر محدد خارج السوق، بحيث تتوافق مع ضوابط السوق، وكذلك القواعد واللوائح الصادرة عن هيئة السوق المالية ذات العلاقة، علما بأن الصفقات الخاصة لا تؤثر في سعر السهم أثناء التداول.

وشكلت قيمة الصفقات الخاصة خلال الربع الثالث نحو 0.9 في المائة من إجمالي قيمة الأسهم المتداولة في السوق الرئيسة البالغة نحو 529.2 مليار ريال.

وبحسب الرصد، تمت أكبر الصفقات خلال الفترة على أسهم بنك السعودي الفرنسي وبنحو 1.45 مليار ريال تشكل 31.7 في المائة من إجمالي الصفقات، تلاه صفقة بنك ساب وبنحو 1.33 مليار ريال تشكل 29.2 في المائة.

تأتي ثالثا صفقة "بوبا العربية" والبالغة 504 ملايين ريال ثم "المراكز" 208 ملايين ريال، وخامسا "ميد غلف" بصفقة بلغت 95 مليون ريال.

في حين أن أكبر خمس صفقات قد استحوذت على نحو 78.5 في المائة من إجمالي الصفقات خلال الربع الثالث.

وبلغت قيمة الصفقات في شهر تموز (يوليو) نحو 485 مليون ريال عبر تنفيذ 36 صفقة، في حين بلغت قيم الصفقات في شهر آب (أغسطس) نحو 792 مليون ريال عبر تنفيذ 75 صفقة، في حين بلغت قيم الصفقات في شهر أيلول (سبتمبر) نحو 3.29 مليار ريال عبر تنفيذ 109 صفقات خاصة.

وكانت الصفقات الخاصة في الربع الثاني من العام الجاري قد بلغت نحو 260.7 مليار ريال عبر تنفيذ 129 صفقة، حيث شملت صفقة استحواذ "أرامكو السعودية" على حصة 70 في المائة في شركة سابك من صندوق الاستثمارات العامة، التي بلغت قيمتها نحو 259.12 مليار ريال، وتعادل 123.39 ريال للسهم الواحد.



وحدة التقارير الاقتصادية