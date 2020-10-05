محللون: السوق النفطية غير قادرة على التعامل مع أي براميل إضافية .. ضعف الطلب وهبوط الأسعار

توقع مختصون ومحللون نفطيون استمرار الضغوط على أسعار النفط الخام خلال الأسبوع الجاري بسبب الغموض المحيط بالوضع الصحي للرئيس الأمريكي دونالد ترمب، بعد إصابته بفيروس كورونا إضافة إلى المخاوف المحيطة بالطلب جراء الانتشار السريع للجائحة وتوقعات اتساع نطاق الإغلاق الاقتصادي مرة أخرى في عديد من دول العالم، مؤكدين أن السوق غير قادرة على التعامل مع أي براميل إضافية بسبب ضعف الطلب والهبوط المستمر للأسعار.

وأوضح لـ"الاقتصادية" المختصون أن الطلب الأمريكي على الوقود جاء متواضعا، وأضاف كثيرا من الأعباء إلى السوق المتخمة بالصعوبات والتحديات، لافتين إلى أن موسم القيادة الصيفي في الولايات المتحدة جاء ضعيفا هذا العام، وهو أمر غير مفاجئ بالنسبة إلى كثيرين بسبب تداعيات الجائحة المتسعة.

وأشاروا إلى أن السوق كانت تتطلع إلى انخفاض كبير في مستوى مخزونات النفط الخام والبنزين في أكبر مستهلك للنفط في العالم، لكن الإصابات المتزايدة وتعثر خطة التحفيز الاقتصادي الأمريكية وصعوبة إقرارها قبل الانتخابات الأمريكية الشهر المقبل جعلت حالة عدم اليقين والمعنويات السلبية مهيمنة بقوة على السوق النفطية.

وفي هذا الإطار، يقول روس كيندي العضو المنتدب لشركة "كيو إتش أي" الدولية للطاقة، "إن الاتجاهات الهبوطية قد تستمر في التأثير في السوق خاصة في ظل الغموض حول الوضع الصحي للرئيس الأمريكي واستمرار تعثر جهود تعافي الطلب وتواصل عملية بناء المخزونات النفطية الأمريكية، حيث لا تزال المخزونات أعلى بنحو 20 في المائة من متوسط الأعوام الخمسة، حيث إن السفر الجوي يواجه ركودا وانكماشا حادا نتيجة المخاوف المتعلقة بالوباء".

وأشار إلى أن أسعار النفط حققت خسائر واسعة في ختام الأسبوع الماضي نتيجة اضطراب الأسواق وإصابة ترمب وذلك للأسبوع الثاني على التوالي ودعم ذلك توقعات متشائمة لعملاق الطاقة "بريتش بتروليوم" الذي عد نمو الطلب على النفط يواجه صعوبات، وتزامن ذلك مع تخفيض وكالة الطاقة الدولية لتوقعاتها للطلب لهذا العام حيث تتوقع حاليا انكماشا قدره 8.4 مليون برميل يوميا بدلا من 8.1 مليون برميل يوميا التي كانت قد توقعته في تقريرها الشهري في آب (أغسطس) الماضي.

من جانبه، يقول دامير تسبرات مدير تنمية الأعمال في شركة "تكنيك جروب" الدولية "إن استمرار اضطراب الأسواق وتقلبات الأسعار ليس في مصلحة نمو الصناعة التي باتت مثقلة بأعباء جسيمة منذ اندلاع أزمة وباء كورونا"، مشيرا إلى أن النفط هو المصدر الحقيقي الوحيد للدخل بالنسبة إلى عديد من الدول في "أوبك" وخارجها.

وأضاف أن "الأزمة تتضح بشكل أكبر في دولة رئيسة في "أوبك" مثل فنزويلا، حيث إن صناعة النفط مسؤولة عن أكثر من ربع الناتج المحلي الإجمالي لفنزويلا، و99 في المائة، من إجمالي الصادرات من حيث القيمة، ما يجعلها محركا اقتصاديا مهما"، موضحا أن انهيار صناعة النفط الفنزويلية يمثل كارثة اقتصادية للبلاد خاصة مع توقع صندوق النقد الدولي أن ينكمش الناتج المحلي الإجمالي لفنزويلا لعام 2020 بنسبة 15 في المائة، حتى بعد الانكماش بنسبة 25 في المائة، خلال عام 2019.

من ناحيته، يرى بيتر باخر المحلل الاقتصادي ومختص الشؤون القانونية للطاقة، أن جائحة كورونا ألحقت أضرارا واسعة بالمنتجين في الولايات المتحدة وكندا بشكل خاص، حيث تضرر قطاع النفط الكندي بسبب النقص الحاد في خطوط الأنابيب وتقلب أسعار النفط خاصة عقب انهيار أسعار النفط الناجم عن الوباء، ما دفع كثيرا من المستثمرين إلى تصفية مشاريعهم.

وأشار إلى أنه على الرغم من التحديات الراهنة واضطراب الأسواق ستظل صناعة الرمال النفطية في كندا جزءا مستداما من المستقبل الاقتصادي للبلاد على الرغم من تزايد الوعي البيئي وجهود مكافحة تغير المناخ، لكن في الوقت نفسه تعد كندا واحدة من أكبر المساهمين في صناعة الوقود الأحفوري، حيث إن النفط التقليدي يأتي معظمه من رمال ألبرتا النفطية، وهي تمثل ثالث أكبر احتياطي نفطي مؤكد في العالم ويبلغ 170 مليار برميل.

وتقول أرفي ناهار مختص شؤون النفط والغاز في شركة "أفريكان ليدرشيب" الدولية "إن الخسائر السعرية قد تستمر في الأسبوع الجاري، حيث إننا نجتاز وقتا سيئا بالنسبة إلى سوق النفط التي يواجه مخاوف جديدة بشأن الطلب وسط تصاعد في تفشي فيروس كورونا في جميع أنحاء العالم، وأبرز مثال على ذلك تراجع حاد في استهلاك الوقود في المملكة المتحدة نتيجة تقلص استخدام السيارات بسبب القيود الجديدة لمواجهة الجائحة".

وأشار إلى أن مصافي النفط بشكل عام في أوروبا تتعامل مع حالة من تخمة إمدادات الديزل، ما يضعف مشتريات الخام حيث لا يمكن لهذه السوق التعامل مع أي براميل إضافية مع استمرار ضعف وضع الطلب وبالتالي يتواصل الضغط الهبوطي على الأسعار ومن ثم زيادة المضاربة على أسعار النفط الخام حيث تشير تقارير "وورلد أويل" إلى سحب 11 من أكبر صناديق الاستثمار المتداولة في السوق النفطية معا 293 مليون دولار في سبتمبر الماضي.

من ناحية أخرى، وفيما يخص أسعار النفط في ختام الأسبوع الماضي، انخفضت أسعار النفط بأكثر من 4 في المائة، يوم الجمعة وسجلت ثاني خسارة أسبوعية بعد أن أصيب الرئيس الأمريكي دونالد ترمب بكوفيد - 19، ما بدد الإقبال على الأصول عالية المخاطر وفي ظل الزيادة في الإنتاج العالمي من الخام التي تهدد بتقويض تعاف متواضع للسوق.

وتكبد كلا الخامين القياسيين برنت والأمريكي الخسارة الأسبوعية الثانية على التوالي، فيما جاءت الضبابية التي تكتنف الحالة الصحية للرئيس الأمريكي إلى جانب سلسلة من مباعث القلق، التي من بينها بيانات ضعيفة للبطالة في الولايات المتحدة وزيادة في الإمدادات من كبار منتجي النفط في العالم.

ونزل خام برنت 1.66 دولار، بما يعادل 4.1 في المائة، إلى 39.27 دولار للبرميل عند التسوية.

وعلى أساس أسبوعي، هبط برنت 7 في المائة، وجرت تسوية الخام الأمريكي بتراجع 1.67 دولار، أو 4.3 في المائة، إلى 37.05 دولار، وبانخفاض أسبوعي 8 في المائة، والخامان القياسيان كلاهما منخفض للأسبوع الثاني على التوالي.

وأثار إعلان ترمب إصابته هو والسيدة الأولى ميلانيا ترمب بكوفيد - 19 موجات بيع في أسواق الأسهم حول العالم، كما زاد الضغط على السوق بفعل تنامي المعروض. وأفادت شركة بيكر هيوز لخدمات الطاقة بأن شركات الطاقة الأمريكية زادت حفارات النفط والغاز العاملة في الأسبوع الأخير، وهو مؤشر على أن زيادة في المعروض قادمة.

وأظهر مسح أجرته "رويترز" أن إمدادات الخام من منظمة الدول المصدرة للبترول "أوبك" زادت في أيلول (سبتمبر) 160 ألف برميل يوميا مقارنة بمستواها قبل شهر، والزيادة في الأساس نتيجة ارتفاع الإمدادات من ليبيا وإيران، والدولتان العضوان في أوبك معفاتان من اتفاق لكبح الإنتاج بين "أوبك" وحلفاء بقيادة روسيا، فيما يعرف بمجموعة "أوبك+".

وزاد إنتاج ليبيا النفطي إلى 270 ألف برميل يوميا، وهي وتيرة فاقت سرعتها توقعات المحللين، وذلك بعد تخفيف حصار يضربه الجيش الوطني الليبي.