التخويف يلحق الضرر بالاقتصاد الهش

عندما أصطحب طفلي الصغير إلى المدرسة كل صباح، ألاحظ أنني متمسكة بالأشياء الصغيرة. نتحدث عن الكستناء على الشجر، ماذا سيتناول على الغداء. نادرا ما نبتعد عن اليوم وغدا.

شعار الحكومة البريطانية هو "البقاء متيقظين" بشأن فيروس كورونا. بصراحة، أنا متيقظة جدا لدرجة أنني قد أحترق تلقائيا، لن أترك شيئا على الرصيف سوى زجاجة نصف فارغة من معقم اليدين.

يأمل رئيس الوزراء بوريس جونسون أنه وجد طريقا وسطا بين إنقاذ الوظائف وإنقاذ الأرواح، من خلال فرض قيود جديدة مع عدم الوصول إلى إغلاق ثان. هذه صدمة من دون خوف: محاولة لدفع الأقلية إلى الامتثال، من دون تعطيل الاقتصاد.

في حين أن هذا معقول من الناحية النظرية، إلا أن هناك خطرا حقيقيا من الناحية العملية يتمثل في أن الأقلية ستتجاهل الرسالة، بينما الأغلبية المطيعة ستكون مذعورة وتنفق أقل، ما يدفع الاقتصاد إلى حلقة الهلاك.

الأسبوع الماضي قدم كبير العلماء باتريك فالانس للجمهور رسما بيانيا استثنائيا يتوقع 50 ألف إصابة جديدة يوميا بفيروس كوفيد بحلول منتصف تشرين الأول (أكتوبر). أجبر على الاعتراف بأن هذا ليس في الواقع توقعا. كان الهدف محاولة إخافة الناس لتغيير سلوكهم: إيقاف اختلاط الأسر والتواصل الاجتماعي لمجموعات كبيرة داخل المنازل، أقوى مصدرين لانتشار الفيروس.

لكن تبين أن معظم الأشخاص في المملكة المتحدة قلقون للغاية بشأن الفيروس، حيث الآلاف يبلغون عن جيرانهم لارتكاب أقل المخالفات. في تموز (يوليو)، الشهر الذي أشرقت فيه الشمس وكانت المستشفيات طبيعية، وجد أحد استطلاعات الرأي أن 60 في المائة من البريطانيين قالوا إنهم لن يشعروا بالراحة في حانة أو مطعم. وفي استطلاع آخر، قال نحو 80 في المائة إنهم سيرحبون بإغلاق ثان إذا كان هناك ارتفاع ثان في عدد الإصابات بالفيروس.

التحدي الذي يواجه الحكومة لا يتعلق فقط بإبقاء عدد الوفيات منخفضا من خلال كبح السلوك المشاكس، بل يتعلق أيضا بالحفاظ على الروح المعنوية في المجموعة التي بالكاد تخرج من البيوت. الخوف هو رد طبيعي على الوباء. لكن إذا كانت الرسائل تصيب الأشخاص بالرهاب بشكل متزايد، فإن التأثير في صحتهم العقلية سيكون مروعا، وقلقهم ستتردد أصداؤه عبر الاقتصاد.

هل ستعمل التدابير الجديدة على إبطاء انتقال الفيروس من خلال كبح المتمردين، أو الطلاب الذين يريدون التجمع، أو مساعدي المتاجر الذين يترددون في ارتداء الكمامات؟

تشير بعض الأبحاث السلوكية إلى أنه بمجرد أن يتم تحديد الأشخاص بأنهم يخالفون القواعد، فإنهم سيخالفون مزيدا من القواعد. شوهدت هذه الظاهرة في العقد الأول من الألفية بعد إدخال الأوامر التي تتعلق بالسلوك المعادي للمجتمع. وتشير دراسات أخرى إلى أن من المرجح أن يقدم الناس تضحيات إذا اعتقدوا أن الآخرين سيعانون نتيجة أفعالهم. شعر الشباب بالانزعاج بشكل مفهوم بسبب حثهم على "عدم قتل الأجداد". إلا أن تلك الرسالة قد يتبين أنها أكثر فاعلية من إرسال مسؤولي الشرطة إلى الحفلات المنزلية.

الحقيقة هي أن فيروس كورونا يمثل تجربة عملاقة في علم النفس البشري، وأنه يجب الاهتمام بآراء علماء السلوك بالقدر نفسه الذي نهتم به بآراء الأطباء.

بالنسبة للشركات سياسات "التوقف ثم العمل" لها آثار سلبية مالية. حتى أصحاب المشاريع الأكثر ابتهاجا ليست لديهم مرونة لانهائية. كثير من الشركات الصغيرة استنفدت رأسمالها العامل. كانت تتعثر وتصد أصحاب العقارات مع شعور بالأمل. الآن بعضها على وشك الاستسلام.

الشائعات لا تساعد. في وقت سابق من هذا الأسبوع، قدمنا الصورة المبهجة لسبعة آلاف شاحنة من المحتمل أن تصطف في كِنت بعد "بريكست". دراسة أجريت في أول أيلول (سبتمبر) عن قادة الصناعة وجدت أن الثلثين قالوا إنهم يتوقعون تدهور اقتصاد المملكة المتحدة خلال الـ12 شهرا المقبلة. يتوقع النصف أن الحواجز أمام التجارة والرسوم الجمركية على منتجاتهم وخدماتهم سترتفع بعد الخروج من الاتحاد الأوروبي، ويتوقع 48 في المائة انخفاض الاستثمار في بريطانيا.

في اليوم التالي لفرض جونسون القيود، أشار وزير الخارجية، دومينيك راب، عن طريق الخطأ إلى أننا لن نتمكن بعد الآن من الوقوف في الطابور عند شباك العاملين في ماكدونالدز وبريت أمانجيه. تم تصحيح هذا لاحقا. لكنه أضاف حالة غير ضرورية من عدم اليقين إلى حالة مشحونة بالقلق أصلا.

كانت إحدى أكبر مخاوفي هي أن الثقة ستنخفض، بمجرد أن تعرف كل عائلة شخصا فقد وظيفته. حزمة الوظائف السخية بشكل غير متوقع لوزير المالية ريشي سوناك جعلت ذلك أقل احتمالا في المستقبل القريب. لكن لا يمكنه ابتكار تلك السلعة الثمينة للغاية، وهي الثقة. كان الإنفاق الاستهلاكي يتباطأ بالأصل في أوائل أيلول (سبتمبر)، وتخشى وزارة الخزانة أن الربع الرابع سيكون ضعيفا جدا.

ينبغي أن يسأل المسؤولون علماء السلوك عما يجعل الناس يشعرون بالأمان، وما البيئات التي يشعرون فيها بالأمان عند إنفاق النقود. تم بذل جهود ضخمة لجعل المكاتب آمنة من فيروس كوفيد.

بعض السلطات المحلية تعلق منذ الآن لوائح تمنع المطاعم من الخروج إلى الأرصفة والطرق، ما يجعل تناول الطعام في الخارج أمرا رائعا. مع اقتراب فصل الشتاء، لماذا لا تدفع مقابل الأغطية والمدافئ حتى يتمكن الناس من الاستمرار في تناول الطعام في الخارج، حيث يكون خطر انتقال العدوى أقل. مثل هذه الأشياء يمكن أن تعيد الشعور بالسيطرة، وهو أمر حيوي للحد من الذعر.

لن يكون أي من هذا سهلا. لكن كما قال سوناك "لم يعد بالإمكان تأجيل حياتنا". يجب أن يدرك الوزراء أن القلق العام قد يكون معديا مثل الفيروس. يجب أن نبقى متيقظين، لكن لا أن ننهار.





الكاتبة زميلة عليا في جامعة هارفارد ومستشارة لوزارة الصحة والرعاية الاجتماعية في المملكة المتحدة.