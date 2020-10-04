أمريكا .. صناعة النفط الآن أقل توجسا من رئاسة بايدن

انتخاب جو بايدن رئيسا للولايات المتحدة من شأنه أن يضعف آمال صناعة النفط في تعاف سريع من انهيار هذا العام، لأن حدود الحفر الجديدة التي يقترحها تهدد بخنق الإنتاج وترك البلاد أكثر اعتمادا على الإمدادات الخارجية.

حتى مع ذلك، في الوقت الذي يبدأ فيه بعض كبار المنتجين في الانتقال إلى طاقة أنظف وقطاع متقلص يعالج جروحه، لم يعد تفضيل القطاع في انتخابات تشرين الثاني (نوفمبر) واضحا كما كان من قبل.

قالت إيمي مايرز جاف، وهي خبيرة في سياسة الطاقة وأستاذة في جامعة تافتس: "سيكون فوز بايدن جرعة منشطة لمنافسي النفط، لأنه سيضع ثقل الحكومة الفيدرالية وراء تحول الطاقة والتكنولوجيات منخفضة الكربون. لكن فوز بايدن هو أقل مشكلات صناعة النفط في الوقت الحالي. معايير المسافات الأكثر تشددا لا تعني الكثير إذا كان الناس لا يستطيعون شراء سيارة جديدة".

إنتاج النفط الأمريكي الذي بلغ ذروته عند نحو 13 مليون برميل يوميا في تشرين الثاني (نوفمبر) الماضي، انهار منذ أن ضربت جائحة فيروس كورونا الطلب العالمي وأدت حرب الأسعار إلى تراجع سعر النفط الأمريكي إلى ما دون الصفر.

الحملة الانتخابية لدونالد ترمب تصور بايدن على أنه أسير الجناح اليساري للحزب الديمقراطي الذي من شأنه أن ينهي حقبة "هيمنة الطاقة" الأمريكية، التي تضمنت فترة وجيزة في العام الماضي كانت فيها الولايات المتحدة مصدرا صافيا للنفط.

قال نائب الرئيس مايك بنس الشهر الماضي في خطاب ضمن الحملة الانتخابية في بنسلفانيا: "يريد جو بايدن واليسار الراديكالي سحق قطاع الطاقة الأمريكي وسحق وظائف الطاقة الأمريكية".

نفى بايدن المزاعم بأنه سيحظر التكسير الهيدروليكي، التكنولوجيا التي مكنت ثورة النفط الصخري وجعلت الولايات المتحدة أكبر منتج للنفط والغاز في العالم.

قال نائب الرئيس السابق خلال اجتماع أخير مع الناخبين في بيتسبرج، بالقرب من قلب صناعة الطاقة الصخرية غزيرة الإنتاج في ولاية بنسلفانيا: "يجب أن يستمر التكسير الهيدروليكي لأننا بحاجة إلى فترة انتقالية. لا يوجد سبب منطقي للتخلص من التكسير الهيدروليكي في الوقت الحالي".

خطة بايدن للمناخ تعد بإنفاق تريليوني دولار على الطاقة النظيفة على مدى أربعة أعوام، لكن المجموعات الصناعية والمحللين يركزون على تعهده بحظر التنقيب على الأراضي الفيدرالية.

هذه الأراضي تمثل نحو ربع إنتاج النفط الأمريكي، وفقا لمعهد البترول الأمريكي، وهو جماعة ضغط في واشنطن. يقول المعهد إن الحظر سيزيد واردات الولايات المتحدة من النفط، التي تجاوزت تسعة ملايين برميل في اليوم العام الماضي، بنسبة 20 في المائة ويخفض 700 مليار دولار من الناتج المحلي الإجمالي للولايات المتحدة بحلول 2030.

قال فرانك ماتشيارولا، نائب رئيس معهد البترول الأمريكي، إن ارتفاع صادرات النفط والغاز - التي وافقت عليها إدارة أوباما وبايدن - "جعل أمريكا رائدة في مجال الطاقة. نحن قلقون بشأن السياسات التي من شأنها الإضرار بهذا التقدم".

تشير حسابات محللين في "إس آند بي جلوبال بلاتس" S&P Global Platts إلى أن حظر بايدن للتنقيب في الأراضي الفيدرالية - الذي يغطي التنقيب البحري وكذلك بعض أجزاء من رقعة الصخر الزيتي البرية – سيقلص إنتاج الولايات المتحدة مليوني برميل يوميا في 2025.

ويرون أن قطاع النفط سريع النمو في نيومكسيكو سيكون الأكثر تضررا، لأن كثيرا من أراضيها من الصخر الزيتي تخضع لسيطرة فيدرالية.

قال أليكسيس جونسون، وهو مرشح جمهوري للكونجرس في نيو مكسيكو عمل في قطاع النفط: "إذا لم يكونوا قادرين على العمل، فسيذهبون إلى مكان آخر". ولم تستجب حملة بايدن لطلبات بالتعليق.

بعض المحللين أكثر تفاؤلا بشأن التأثير العام لحظر التنقيب الفيدرالي في الإمدادات الأمريكية. قالت شركة ريستاد للطاقة، وهي شركة أبحاث، إن السياسة "لن يكون لها أي تأثير في إنتاج النفط والغاز على مستوى البلاد على المدى المتوسط"، نظرا لفرص الحفر الوفيرة على الأراضي الخاصة الممتدة من بنسلفانيا إلى تكساس.

قال أرتيم أبراموف، رئيس أبحاث الصخر الزيتي في شركة ريستاد: "من المفارقات أن فرض حظر على أعمال تنقيب جديدة على الأراضي الفيدرالية قد يؤدي إلى زيادة الاهتمام بتطوير المناطق البرية في الولايات المتحدة، لأن كثيرا من المشغلين الذين لهم وجود في خليج المكسيك، وخاصة شركات النفط الكبرى، يشغلون أيضا مراكز مهمة في المناطق البرية".

لكن ليس هناك إجماع في قطاع النفط على دعم ترمب - انتقد معهد البترول الأمريكي أخيرا تمديد الرئيس حظر التنقيب البحري في فلوريدا.

جاءت مرحلة سلبية لبعض المسؤولين التنفيذيين في مجال النفط الصخري في تموز (يوليو) عندما ألقى ترمب خطابا في ميدلاند، تكساس، تطرق فيه إلى الأسعار في سوق النفط العالمية.

في السر، قال بعض المديرين التنفيذيين إن ترمب لم يلتزم بتعهداته بمساعدة قطاعهم المتعثر – كما أن انهيار الأسعار لم ينته بعد.

وفقا لبيانات من شركة المحاماة هاينز آند بون، منذ زيارة ترمب إلى ميدلاند أفلست 13 شركة أخرى لخدمات حقول النفط وست شركات للإنتاج. ووصل فقدان الوظائف في قطاع النفط الآن إلى نحو 120 ألف وظيفة، وفقا لشركة ريستاد.

كان أداء أسهم القطاع في أعوام ترمب قاتما أيضا، إذ فقد أكثر من نصف قيمته حتى مع ارتفاع مؤشر إس آند بي 500 بنسبة 46 في المائة.

هذا يجعل بعض العاملين في الصناعة أقل قلقا بشأن فوز بايدن مما توحي به إعلانات الحملة.

قال مات جالاجر، الرئيس التنفيذي لشركة بارسلي للطاقة المنتجة للنفط الصخري، إن شركته "ازدهرت في ظل إدارات مختلفة إلى حد كبير" وأشار إلى أن "أسعار النفط غالبا ما ترتفع عندما يكون رئيس ديمقراطي في البيت الأبيض".

دانيال يرجين، نائب رئيس أي إتش ماركيت IHS Markit، وصف بايدن بأنه "واقعي". قال: "لا أعتقد أن بايدن يريد أن يكون الرئيس الذي يكون على رأس أسرع زيادة في واردات النفط الأمريكية في التاريخ".