الأجهزة التنظيمية الأمريكية تصعد المعركة ضد الانتحال

وجهت الأجهزة التنظيمية تحذيرا شديدا للبنوك تطالبها فيه بتضييق الخناق على التلاعب عالي الوتيرة في الأسواق المالية وإلا فإنها تخاطر بدفع غرامات ضخمة وإدانات جنائية للموظفين.

فرضت السلطات الأمريكية الأسبوع الماضي غرامة قدرها 920 مليون دولار على جيه بي مورجان تشيس لأنه قام على مدى ثمانية أعوام بإعطاء انطباعات خاطئة عن طلب السوق على المعادن الثمينة والسندات الحكومية الأمريكية عن طريق إدخال وإلغاء الطلبات بسرعة - وهي ممارسة تعرف باسم الانتحال. العقوبة الحالية تتجاوز بكثير العقوبات السابقة على سوء السلوك الذي من هذا القبيل.

حجم الغرامة هو دلالة على استياء الأجهزة التنظيمية من جيه بي مورجان، الذي يعد واحدا من أكبر المؤسسات المالية في العالم. لكن التسوية بعثت أيضا برسالة مفادها أن الانتحال يمثل عبئا خطيرا على البنوك شأنه في ذلك شأن التلاعب في أسعار الفائدة، أو الفساد، أو غسل الأموال.

قال جيمس ماكدونالد، مدير الإنفاذ في هيئة تداول السلع الآجلة الأمريكية: "لا توجد حالات كثيرة في عالم الوظائف المكتبية تستدعي عقوبات كاملة بهذه المبالغ"، مضيفا أن حجم الغرامة "هو دلالة على نطاق واتساع السلوك المعني".

الأجهزة التنظيمية حظرت الانتحال منذ عشرة أعوام، وهي تسعى منذ فترة طويلة إلى معاقبة تكتيكات التداول المخادع في عصر يوفر فيه إخفاء الهوية ورقمنة الأسواق الحديثة أرضا خصبة لسوء السلوك.

من بين الجناة الأكثر شهرة الذين تم الإمساك بهم، المتداول المستقل نافيندر سينج ساراو، الملقب بـ"وغد هونسلو"، الذي اعترف بالتلاعب في أسواق العقود الآجلة الأمريكية لأعوام، بما في ذلك يوم "الانهيار الخاطف" للسوق في 2010.

مع ذلك، تشعر الهيئات الرقابية بالإحباط لأنها لا تستطيع فعل المزيد لتضييق الخناق على المؤسسات المالية التي شعرت الجهات الرقابية أنها لا تأخذ القانون على محمل الجد. في 2013، أغلقت هيئة تداول السلع الآجلة CFTC تحقيقا في تلاعب محتمل في أسواق الفضة، تورط فيه جيه بي مورجان، قائلة إنها لا تملك أدلة كافية لرفع دعوى ضد البنك.

كشفت تسوية الأسبوع الماضي أن متداولي البنك استمروا في الغش في المعادن النفيسة وأسواق سندات الخزانة حتى 2016، حتى في الوقت الذي دفع فيه البنك غرامات بملايين الدولارات لتسوية رسوم تتعلق بعمليات تلاعب بأسواق الكهرباء والعملات في كاليفورنيا.

قال تايلر جيلاش، المدير التنفيذي لشركة هيلثي ماركتس، وهي مجموعة ضغط وجهاز تنظيمي سابق، إن حجم الغرامة دلالة على مكانة جيه بي مورجان. لكنه أضاف أن السلوك السيئ في سوق سندات الخزانة الأمريكية، حيث يتم تداول أكثر من 500 مليار دولار من السندات كل يوم، تبين أنه جرس إنذار للسلطات. هذه هي إحدى أهم الأسواق في العالم كونها توفر معيارا لتسعير الأوراق المالية الأخرى، بينما تكون أيضا ملاذا آمنا في أوقات التوتر. قال جيلاش: "أدركوا أنه ’إذا كان بإمكان الناس التلاعب بسوق سندات الخزانة، فيمكن للناس التلاعب بأي شيء آخر‘".

تغير المشهد بشكل عجيب في الأسبوع الماضي في الوقت الذي أخذت فيه الأجهزة التنظيمية تضيق الخناق. حكمت محكمة في شيكاغو بأن اثنين من المتداولين السابقين في دويتشه بانك مذنبان بتهم متعددة تتعلق بالانتحال بين 2008 و2013. يواجه المتداولان حكما بالسجن لمدة 30 عاما حدا أقصى، على الرغم من أن الأحكام الصادرة على المتهمين من موظفي المكاتب عادة ما تكون أقل بكثير. كلا الرجلين يعتزمان استئناف الحكم بإدانتهما.

في التسوية التي تمت الثلاثاء، انتقدت السلطات الأمريكية جيه بي مورجان لفشله في التعاون الكامل في بداية تحقيقاتها. أشارت وزارة العدل إلى أن البنك بدأ في تعليق عمل المتداولين المشتبه بهم في مكتب المعادن لديه فقط بعد أن أقر شخص ثانٍ بأنه مذنب.

تم اتهام اثنين من متداولي جيه بي مورجان السابقين في العام الماضي بالكذب على هيئة تداول السلع الآجلة في تحقيق 2013 كجزء من لائحة اتهام تتعلق بالابتزاز تركز على سلوك انتحالي يشمل متداولا ثالثا ومندوب مبيعات، كلاهما عملا سابقا لدى جيه بي مورجان. وقد أنكرا التهم وينتظران المحاكمة.

قال ماكدونالد، من هيئة تداول السلع الآجلة، إن الوكالة أصبحت أكثر مهارة في رفع قضايا الانتحال بمرور الوقت، باستخدام مزيد من تحليلات البيانات والعمل بشكل وثيق مع وزارة العدل، التي لديها سلطة إجراء التحقيقات الجنائية.

ديفيد هيسكث، المؤسس المشارك لشركة تريدينج هب TradingHub، وهي شركة برمجيات بريطانية تبيع منتجات الامتثال التنظيمي للمؤسسات المالية، قال إن العقوبات يجب أن تكون تحذيرا للجميع. أضاف: "هذا الحجم من الغرامات يجب أن يكون مرعبا على مستوى مجالس الإدارات".

من جانبه، قال جيه بي مورجان إنه أنفق أكثر من 430 مليون دولار لتوظيف مئات من مسؤولي الامتثال الجدد وزيادة ميزانية التدقيق الداخلي في البنك، بعد الغرامة التي فرضت عليه للتلاعب بأسواق العملات في 2015. كما قام أيضا برفع مستوى مراقبته للتداول وتكنولوجيا الاتصالات.

الغرامات الضخمة مجرد رادع جزئي. يظل جيه بي مورجان بالغ الأهمية للنظام المالي العالمي، كونه يحافظ على تدفق الأموال للإقراض والتداول.

قال شيفا راجوبال، أستاذ المحاسبة والتدقيق في كلية كولومبيا للأعمال: "هل سيفعل هذا أي شيء لسمعة الرئيس التنفيذي أو البنك؟ لا. هل سيتوقف الأطراف المقابلون عن العمل معك؟ لست متأكدا من ذلك. الفكرة الكلاسيكية القائلة إذا كنت لا أحب الأكل في مطاعم شيبوتل فسآكل في مكان آخر لا تنجح في عالم البنوك. ليس من السهل العثور على الخبرة".

لكن الضرر الذي قد يلحق بالسمعة ربما يكون كافيا. قال أيتان جويلمان، مدير تنفيذي سابق في هيئة تداول السلع الآجلة: "لا أعتقد أن معظم الناس في هذه المرحلة يعتقدون أن الانتحال يمكن الاستهانة به. إذا كانوا يظنون ذلك، فإنهم لم يتنبهوا للأمر عن كثب".