سلوفاكيا تسجل رقما قياسيا جديدا من إصابات كورونا للمرة الثالثة

أعلنت سلوفاكيا عن تسجيل رقم قياسي جديد من حالات الإصابة الجديدة بكورونا للمرة الثالثة في غضون ثلاثة أيام.

وأعلن المركز الوطني للمعلومات الصحية في براتيسلافا اليوم الأحد أن عدد الحالات الجديدة التي تم تسجيلها في غضون 24 ساعة بلغ 818 حالة، وهو أعلى مستوى لهذه الإصابات منذ اندلاع الجائحة في مارس الماضي، بحسب "الألمانية".

وكانت أعلى حصيلة من الحالات الجديدة قد سجلتها سلوفاكيا أمس السبت بـ704 حالة.

وبلغ إجمالي عدد الأشخاص الذين أصيبوا بعدوى كورونا في سلوفاكيا 13 ألف و139 شخصا، فيما وصل عدد حالات الوفيات بالعدوى إلى 55 حالة.

يذكر أن عدد سكان سلوفاكيا يبلغ نحو 5.5 مليون نسمة.