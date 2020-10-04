انتعاش الأسهم الكويتية ..وتراجع معظم أسواق الخليج الأخرى

انتعشت سوق الأسهم الكويتية اليوم ، إذ قادت أسهم القطاع المالي مكاسب واسعة النطاق بعد إغلاق البورصة لجلستين في أعقاب وفاة أمير البلاد، في حين تراجعت معظم أسواق الخليج الأخرى بعد الهبوط الحاد لأسعار النفط يوم الجمعة بحسب رويترز.



وقفز مؤشر السوق الأول بالكويت 3.1 % ، في أكبر مكسب يومي له منذ ابريل ، وارتفعت جميع أسهمه عند الإغلاق . وارتفع بيت التمويل الكويتي 4.2 % ، وزاد سهم بنك الكويت الوطني ذو الثقل 2.9 % .



ونزل المؤشر القياسي السعودي 1.4 % ، حيث فقد سهم شركة أرامكو النفطية 1.8 % ونزل مصرف الراجحي 1.4 % .

فقد خام برنت أكثر من أربعة بالمئة يوم الجمعة بعد إعلان إصابة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بمرض كوفيد-19، لتهتز الأسواق المالية، بينما يهدد ارتفاع الإنتاج العالمي من الخام التعافي الضعيف للسوق.

وهبط مؤشر دبي الرئيسي 0.9 % ، تحت ضغط خسائر سهم بنك دبي الإسلامي الذي فقد 2.1 % وانخفاض سهم إعمار العقارية القيادي 1.8 % .

واستقر مؤشر بورصة أبوظبي. وفقد سهم بنك أبوظبي التجاري 1.1 % .

وفي قطر، خسر المؤشر 0.5 % ، متأثرا بهبوط سهم تراجع سهم صناعات قطر المنتجة للبتروكيماويات 0.8 % وتراجع أكبر بنوك الخليج، بنك قطر الوطني، 0.6 بالمئة.

وخارج الخليج، ارتفع المؤشر المصري القيادي 0.2 % بفضل صعود سهم الشركة الشرقية للدخان 2.8 بالمئة. وارتفع موشر البحرين 0.3 بالمئة ليسجل 1436 نقطة.

وخسر مؤشر سلطنة عمان .. 0.5 بالمئة ليسجل 3495 نقطة.

