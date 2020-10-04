"إس إم آي سي" الصينية: أمريكا تفرض قيودا تصديرية على مورديها الأمريكيين

قالت شركة "سيميكونداكتور مانيفاكتشورنج إنترناشونال كورب" المعروفة اختصارا باسم "إس إم آي سي" والرائدة في صناعة الرقائق الالكترونية في الصين، إن مورديها الأمريكيين قد تلقوا رسائل تخبرهم بأنهم سيخضعون لقيود إضافية على الصادرات، بحسب ما ورد في تقرير إخباري اليوم .

ونقلت وكالة "بلومبرج" للانباء عن شركة "سيميكونداكتور مانيفاكتشورنج إنترناشونال كورب" ومقرها شنغهاي، قولها في بيان لها اليوم ، إنها تقوم بتقييم تأثير قيود التصدير التي يفرضها مكتب الصناعة والامن الامريكي، على أعمالها وعملياتها.

وقالت الشركة إن الاجراء قد يكون له "آثار سلبية مادية" على إنتاجها وعملياتها.