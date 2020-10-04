بدءا من اليوم .. "مسك" تطلق أول معرض تحتضنه "مساحة" بعد إعادة افتتاحها

يطلق معهد مسك للفنون التابع لمؤسسة الأمير محمد بن سلمان الخيرية "مسك الخيرية" في 4 أكتوبر 2020 وحتى 28 يناير 2021 معرضا فنيا يستعرض فنون التصوير الفوتوغرافي والفن الرقمي تحت عنوان "وسم" وذلك في صالة الأمير فيصل بن فهد للفنون التشكيلية "مساحة" بعد إعادة افتتاحها.

وأوضحت ريم السلطان الرئيس التنفيذي لمعهد مسك للفنون أن معرض "وسم" يعيد تقديم جوانب من الهوية من خلال عرض أعمال تسعى إلى طرح صورة جديدة ونسق يفسرها بما يتناسب مع المتغيرات الحديثة.

وتشرف لطيفة بنت آل خليفة بصفتها القيّم الفني على المعرض الذي يستعرض أعمالا فنية لـ17 فنانا من السعودية والخليج. حيث أشارت إلى أن ما يميز المعرض هو أن بإمكان الزوار رؤية انعكاسات لأنفسهم في هذه الأعمال الفنية. يقدم الفنانون وبطريقة بارعة زاوية النظر الخاصة بهم وهي رؤية تقدم دراسة للهوية الخليجية وتنظر عن قرب لما يكون عليه عرب المنطقة.

وبالإضافة إلى المعرض وكجزء من دور معهد مسك للفنون لدعم الإبداع والفنانين في المنطقة من خلال خلق منصات للفنانين فقد قام المعهد بفتح باب المشاركة للفنانين الهواة وحصل المعهد على 140 مشاركة وقامت لجنة مكونة من 3 أشخاص بتقييم هذه الأعمال واختيار 19 عملا مميزا ستكون معروضة في منطقة مخصصة من معرض "وسم".

وتماشيا مع الاطلاق الفعلي للمعرض يتيح المعهد للجميع فرصة الاستمتاع بالأعمال الفنية وذلك من خلال تقديم تجربة رقمية متكاملة للمعرض بتقنية الـ3D حيث سيتمكن المهتمين بالفنون من داخل وخارج المملكة من خوض تجربة "وسم" بكامل تفاصيلها.