منظومة ذكاء اصطناعي يمكنها اكتشاف بؤر الإصابة بكورونا في الرئة

كشفت دراسة أجريت في جامعة وسط فلوريدا الأمريكية أن أنظمة الذكاء الاصطناعي يمكنها تشخيص بؤر الإصابة بفيروس كورونا المستجد في الرئة بنفس دقة الأطباء من البشر بحسب "د ب ا".

وأفادت الدراسة التي نشرت في دورية "نيتشر كوميونيكيشن" العلمية أن هذه التقنية يمكنها التغلب على بعض التحديات التي تواجه أنظمة تشخيص المرض في الوقت الحالي.

وتوصل فريق الدراسة إلى أن المعادلة الخوارزمية للذكاء الاصطناعي يمكن تدريبها لرصد بؤر الإصابة بفيروس كورونا في صور الاشعة بدرجة دقة تبلغ 90 في المائة كما يمكنها اكتشاف الحالات الإيجابية بنسبة 84 في المائةوالحالات السلبية بنسبة 93 في المائة.

ونقل الموقع الإلكتروني "ساينس ديلي" المتخصص في التكنولوجيا عن الباحث أولاس باجسي استاذ علوم الكمبيوتر في جامعة وسط فلوريدا قوله إن المعادلة الخوارزمية الجديدة يمكنها اكتشاف الإصابة بفيروس كورونا بدقة والتمييز بينها وبين الانفلونزا العادية.

ومن أجل إجراء التجربة تم تدريب منظومة الذكاء الاصطناعي على اكتشاف بؤر الإصابة بفيروس كورونا في صور الأشعة المقطعية الخاصة بـ1280 مريضا من الصين واليابان وإيطاليا ثم تم اختبارها على صور أشعة 1337 مريضا بأمراض رئة تتنوع ما بين فيروس كورونا والالتهاب الرئوي العادي وسرطان الرئة.

وقال باجسي : لقد أثبتنا أن منظومات الذكاء الاصطناعي القوية يمكنها اكتشاف حالات الإصابة بفيروس كورونا المستجد بنسبة دقة تصل إلى 90 في المائة.