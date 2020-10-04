بدءا من الغد .. طرح فئة 5 ريالات مصنوعة من البوليمر

تعتزم مؤسسة النقد العربي السعودي "ساما" طرح فئة (5 ريالات) من العملة السعودية المصنوعة من مادة البوليمر في عهد خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز وذلك استنادا إلى المادة الرابعة من نظام النقد السعودي الصادر بالمرسوم الملكي رقم 6 بتاريخ 1379/07/01هـ.

وأوضحت مؤسسة النقدأنه روعي في تصميم وألوان فئة الـ 5 ريالات من مادة البوليمر لتكون مماثلة لتصميم وألوان الفئة الورقية نفسها المتداولة حاليا المصنوعة من القطن مع مراعاة اختلاف تقنيات الصناعة والمواصفات الفنية والعلامات الأمنية الخاصة بهذه الفئة. مبينة أنه سيتم طرح الكميات الأولية للفئة الجديدة للتداول اعتبارا من يوم الاثنين 1442/02/18 الموافق 5/10/2020 وذلك جنبا إلى جنب مع فئة الـ 5 ريالات المتداولة حاليا وباقي فئات الإصدار السادس من الأوراق النقدية المتداولة بصفتها عملة رسمية قانونية.

وأكدت "ساما" أنه تمت طباعة فئة الـ 5 ريالات الجديدة وفق أحدث المعايير في مجال طباعة العملة من مادة البوليمر حيث تتميز بالعديد من المواصفات الفنية والعلامات الأمنية عالية الجودة، لافتة إلى أن تصميم هذه الفئة تضمن على وجه الورقة صورة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز وصورة حقل الشيبة في الربع الخالي. إضافة إلى شكل النافذة الشفافة التي تحتوي على زخارف مستمدة من شعار رؤية 2030. فيما تضمن ظهر الورقة صورة منظر لزهور برية من المملكة إضافة إلى شكل النافذة الشفافة التي تحتوي على زخارف مستمدة من شعار رؤية المملكة 2030.