ارتفاع أرباح "المراعي" إلى 1.6 مليار ريال مع نهاية التسعة الأشهر الأولى من 2020

أعلنت شركة المراعي، تسجيل صافي ربح بعد الزكاة والضريبة بلغ 1.6 مليار ريال مع انتهاء أول تسعة أشهر في 2020 ، مقابل تسجيلها أرباح بلغت 1.4 مليار ريال خلال نفس الفترة من العام السابق، بارتفاع 9.9 % .

ويعود سبب الارتفاع في صافي الربح للفترة الحالية مقارنة مع الفترة المماثلة من العام السابق إلى نمو الإيرادات بمعدل 8.4% ، وارتفع إجمال الربح 5.6% بمعدل أقل بسبب ارتفاع تكاليف المدخلات بسبب الإجراءات الإحترازية لإدارة جائحة (كوفيد 19)، كما ارتفعت مصاريف البيع والتوزيع بـ 144.2 مليون ريال بمعدل 8.3 % ، وانخفضت تكلفة التمويل بـ 33.9 مليون ريال.