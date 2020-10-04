ضاعت بـ «ركلة»

أطاح البرازيلي مايكون بيريرا مدافع فريق النصر لكرة القدم، بأحلام فريقه قبل أن يطيح بركلة الجزاء ليهدي بطاقة التأهل إلى نهائي دوري أبطال آسيا إلى المنافس بيرسيبوليس الإيراني بركلات الترجيح 3 / 5 بعد انتهاء الوقت الأصلي والإضافي بالتعادل 1/1.وينتظر بيرسيبوليس في النهائي الذي سيقام من مباراة واحدة على أرضه ووسط جماهيره في 19 كانون الأول (ديسمبر) المقبل، المتأهل من شرق القارة، للصراع على اللقب القاري الذي حققه الهلال النسخة الماضية قبل أن يستبعد من بطولة التجمع إثر تفشي فيروس كورونا في بعثته.أما النصر "الذي شارك في كأس العالم عام 2000"، فينتظر الفريق الخاسر في الدور نصف النهائي من شرق القارة، لمواجهته في مباراة فاصلة، على أن يلعب المنتصر لقاء الصعود إلى كأس العالم للأندية 2021، أمام فريق من قارة أوقيانوسيا.وكان الاتحاد الآسيوي قد اعتمد صعود كل من بطل دوري أبطال نسخة 2020 إضافة إلى وصيفه، إلى جانب نصف مقعد يتأهل للمنافسة عليه الفريق الفائز من المباراة التي تجمع بين الفريقين الخاسرين في نصف نهائي كل منطقتي الشرق والغرب.واستهل النصر المباراة بهدف عبر مهاجمه المغربي عبدالرزاق حمدالله من ركلة جزاء ارتكبها المدافع بشار رسن مع خالد الغنام (36)، وأدرك بيرسبوليس التعادل عن طريق مهدي عبدي بضربة رأسية وضعها إلى يمين الحارس براد جونز (42).وأشهر الحكم السنغافوري محمد الجعفري، البطاقة الصفراء الثانية والطرد في وجه إحسان بهلوان لاعب بيرسبوليس بعد تدخل قوي للغاية على عبدالرحمن الدوسري (104).وأحرز أهداف النصر في ركلات الجزاء، كل من عبدالله مادو، الأرجنتيني جونزالو مارتينيز، وعبدالرحمن العبيد، فيما أهدر مايكون ركلة الجزاء الرابعة، بينما نجح برسيبوليس في تسجيل جميع ركلاته.