الأندية السعودية تخسر التأهل 6 مرات

بخروج فريق النصر لكرة القدم من الدور نصف النهائي من دوري أبطال آسيا بنظامها الجديد الذي بدأ عام 2003، أمس، على يد برسبوليس الإيراني، يكون الخروج السادس للأندية السعودية من هذا الدور، حيث تكرر خمس مرات، الهلال "مرتين"، الاتحاد "مرتين"، والشباب "مرة".وخسر النصر من برسبوليس بضربات الترجيح 5 / 3 عقب انتهاء الأشواط الأصلية والإضافية 1/1 في البطولة المجمعة التي اختتمت في قطر.وشهد موسم 2010 وداعا ثنائيا من الدور قبل النهائي، حيث خسر الهلال من ذوب آهن الإيراني (2 / 0) بمجموع مباراتي الذهاب والإياب، وخسر الشباب من سيونغنام الكوري الجنوبي (4/4) بفضل أفضلية التسجيل خارج الأرض.وفي موسم 2011 خسر الاتحاد من جيونبك هيونداي الكوري الجنوبي (5 / 3) بمجموع مباراتي الذهاب والإياب، وكررها موسم 2012 بخسارته من مواطنه الأهلي (2 / 1) مجموع مباراتي الذهاب والإياب.وفي موسم 2015 خسر الهلال من شباب الأهلي الإماراتي (4 / 3) مجموع المباراتين.في المقابل، نجحت الأندية السعودية في تخطي الدور قبل النهائي 14 مرة، حيث يعد الهلال أكثر الأندية السعودية وصولا للنهائي في سبعة نهائيات والأكثر تحقيقا للقب (3 ألقاب)، الاتحاد ثانيا ووصل لثلاثة نهائيات (لقبين)، الأهلي وصل مرتين ولم يتوج، والنصر والشباب وصلا مرة واحدة ولم يتوجا.وتأتي الأندية السعودية في المركز الثالث الأكثر تتويجا باللقب بعد أندية كوريا الجنوبية (11 لقبا)، واليابانية (7 ألقاب).كما تأتي الأندية السعودية في المركز الثاني في قائمة الأكثر وصولا بـ14 مرة، وخلف الكوري الجنوبي (17 مرة)، ومتقدما على الياباني (11 مرة).